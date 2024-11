Dolores Reyes, la autora de Cometierra, habló sobre la polémica que rodeó a su libro en los últimos días por su inclusión en el material de lectura en escuelas bonaerenses. La escritoria manifestó que, si pudiera hablar con la vicepresidenta Victoria Villarruel le preguntaría por "los bebés que faltan", en referencia a los niños secuestrados y apropiados durante la dictadura militar.

"Dónde están los bebés que nos faltan, eso le diría. Que conteste dónde están los bebés que todavía se están buscando en Argentina", expresó Reyes este lunes 25 de noviembre durante una entrevista en Radio Con Vos, cuando Ernesto Tenembaum le preguntó qué le diría a la funcionaria si pudiera hablar con ella.

Cometierra, Kicillof y la polémica

El libro de Reyes se vio envuelto en una polémica tras ser incluido como parte del plan de lectura en las escuelas secundarias bonaerenses, hecho avalado por el gobernador Axel Kicillof y rechazado por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

"La provincia de Buenos Aires no merece la degradación ni la inmoralidad que Kicillof les impone. Existen límites que no deben cruzarse. ¡Basta de sexualizar a nuestros hijos, saquen de las aulas a quienes promueven estas agendas nefastas y respeten la inocencia de los niños! ¡¡Con los chicos NO!!”, expresó la vice de Javier Milei.

Por su parte, el gobernador bonaerense se fotografió leyendo el libro, junto a otros textos de la colección Identidades Bonaerenses, y compartió la imagen en su cuenta oficial de X junto al mensaje: "Qué mejor que un domingo de lluvia para leer buena literatura argentina. Sin censura".

"Cometierra": cientos de personas en la lectura colectiva del libro que enfrentó a Axel Kicillof y Victoria Villarruel

Sobre el escándalo que se desató tras la crítica de la vicepresidenta, y el momento en el que se enteró de lo que estaba ocurriendo, la autora relató: "Estaba de invitada en la Feria del Libro en Nueva York cuando empezó esta campaña de recibir entre 400 y 500 mensajes diarios de insultos, amenazas, epítetos espantosos".

"Estaba en shock, no entendía lo que pasaba, nunca me había pasado. Lo hablaba con otros escritores y no entendíamos, hasta que vi, porque me escribían directamente, he recibido mensajes como 'somos los trolls de Milei', 'vas a ver cuando vengas', 'te vamos a quemar a vos y tu libro'. Muy impresionante", detalló Dolores Reyes.

La escritora aseguró que se produjeron "amenazas tras amenazas e insultos tras insultos" y agregó: "No me gusta la violencia, no me gustan los insultos, no me gustan las amenazas ni los lugares donde no se lee, no se debate y se trata de aniquilar a la otra persona".

"En realidad lo que molesta es la literatura en la escuela", lanzó la autoray añadió: "A mi me halaga mucho que el libro ahora tenga otro recorrido, que lo esté leyendo gente, pero me duele muchísimo que por este miedo muchos directivos, que los entiendo perfectamente, van y dicen 'esperemos que pase la tormenta'".

Por último, Reyes concluyó: "Nadie dijo nada de esas escenas, incluso los chicos me preguntan cosas más interesantes de las que preguntan los adultos. Nunca tuve problemas con eso, y si tuve alguno también respondían a que atrás había una campaña de odio agitada por adultos y con cierta orientación. Tampoco seamos inocentes".

