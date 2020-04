La cantidad de testeos, el punto débil de los números que difundió el Presidente

por Gabriel Ziblat

La cantidad de testeos que se hacen en la Argentina volvió a ser ayer el principal punto de debate que dejó la conferencia de prensa de Alberto Fernández, donde mostró diferentes gráficos que evidencian cómo el aislamiento social, preventivo y obligatorio viene logrando aplanar la curva de contagios de Covid-19 en Argentina. La comparación con países de la región, en este sentido, fue lo que más controversia generó.

De hecho, la pregunta al respecto que recibió durante la conferencia fue la única en la que no dio una respuesta concreta, pero reconoció que el contexto mundial está dificultando la provisión de insumos. ¿La cantidad de testeos es baja porque no hacen falta más, o porque no hay suficiente abastecimiento?

Desde que se amplió la cantidad de laboratorios que hacen el examen, la cifra de testeos aumentó considerablemente: desde los 150/200 por día que se hacían inicialmente hasta los 1.650 del viernes. En el Gobierno aclaran que los resultados obtenidos están dentro del 10 y 20% de positividad que la Organización Mundial de la Salud considera efectivo. Hasta el viernes venía dando un 10,9% de casos positivos sobre la totalidad de los 18.027 testeos realizados.

No obstante, diversos especialistas siguen poniendo la mira en este aspecto y sostienen que para avanzar en una “cuarentena administrada”, como lo planteó el propio Presidente, es necesario tener más aceitado el ritmo de testeos y así poder tener una reacción rápida para contener posibles brotes y lograr un efectivo aislamiento.

Hay un número en especial que puede dejar en evidencia el subtesteo: la tasa de mortalidad. Alberto Fernández comparó los casos de contagios y de muertes en Argentina con países vecinos como Brasil o Chile. En el primero, la cantidad de contagios, sin haber realizado la cuarentena a tiempo, se disparó a un ritmo muy superior. La curva chilena también muestra una curva más rápida que la argentina. Sin embargo, la tasa de mortalidad, según se plantea, podría dejar en evidencia que se están haciendo pocos testeos.

En Argentina, hasta el viernes, la tasa de fallecidos por coronavirus era del 4,2% sobre el total de contagiados. Una cifra que está entre las más altas de la región, solo superada por Brasil (5,4%) y Ecuador (4,3%). En el lado opuesto están Perú (2,6%), Uruguay (1,4%) y Chile (1,1%). ¿Cuál podría ser la diferencia? La cantidad de estudios de laboratorio que hicieron unos y otros. La comparación habitual que se suele hacer es la de testeos por millón de habitantes (incluso el Ministerio de Salud incorporó esa métrica en sus reportes diarios). Argentina, por ejemplo, hasta el viernes 9 de abril había realizado 397 muestras por millón de habitantes. Brasil, que tiene tasa de mortalidad más alta, hizo 296 testeos. En el lado opuesto, una vez más, están Perú, Uruguay y Chile. El país trasandino es el que más estudios de laboratorio está haciendo en la región, con 3.995 por millón de habitantes. Y lo siguen Uruguay (con 2.158) y Perú (2.054).

El Gobierno, además, apunta a que la cantidad de camas de terapia intensiva hoy es mejor muestra para saber el avance de la enfermedad. Y esa cifra, según se informó ayer, es que muestra una ocupación del 50% (unas 4.200), de las cuales 115 son pacientes con coronavirus.