Por la Ley Yolanda, todos los funcionarios deberán capacitarse en medioambiente

Karina Rocca

En diálogo con Perfil la autora del proyecto, Senadora María Eugenia Catalfamo, de San Luis destacó la importancia de esta norma e invitó a toda las organizaciones ambientales de la sociedad a trabajar en conjunto “para poder implementarlo rápidamente”.

La Cámara de Diputados convirtió en Ley el proyecto que establece la capacitación ambiental a los funcionarios de los tres poderes y fue bautizada como Ley Yolanda, en homenaje a Yolanda Ortiz, quien fuera designada como la primera Secretaria de Ambiente de Latinoamérica por Juan Domingo Perón.

"La temática ambiental no es un problema más, es el problema”.

La norma establece “garantizar la formación integral en perspectiva de desarrollo sostenible, apoyada en valores sustentables y ambientales para las personas que se desempeñen en la función pública”, a partir de este momento el Poder Ejecutivo Nacional deberá promulgarla y publicarla en el Boletín Oficial.

Como autoridad de aplicación el Poder Ejecutivo deberá, como lo establece la Ley, dentro de los 90 días convocar a cada organismo de los tres poderes del estado para que presenten el programa de capacitación que deberá contar entre sus ejes temáticos con: gestión de residuos sólidos urbanos, cambio climático, derecho ambiental, economía circular, eficiencia energética, impacto ambiental de las políticas públicas, recursos naturales y biodiversidad.

"Esta situación de la actividad humana dentro del ambiente en el que vivimos estaba provocando destrozos y daños que eran irreparables para nuestro medio ambiente"

“Entendemos que es un cambio que restaba para poder aplicar distintas políticas públicas, para legislar, para hacer cumplir las leyes con esta perspectiva medioambiental al momento de tomar cualquier tipo de decisión dentro del estado”, sostiene la autora de la norma, cuya iniciativa surgió a partir de la propuesta que le acercaron los Jóvenes por el Clima de su provincia.

En estos 90 días calificados por la legisladora como “fundamentales”, se deberá delinear el abordaje para la aplicación efectiva y la convocatoria a las asociaciones que trabajan en materia ambiental, como así también que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios adhieran para que llegue “en primera instancia a todos los funcionarios que toman estas decisiones pero también a todos los agentes de la administración de las distintas dependencias del estado”, agregó.

Este plazo establece también la publicación en las páginas web de cada organismo del programa que desarrollará cada uno para el acceso y seguimiento de la sociedad civil, ya que la mencionada capacitación es obligatoria y prevé una sanción disciplinaria a quienes no den cumplimiento a lo establecido, “la que deberá hacerse pública como falta de compromiso a participar”.

"Pensamos que era un reconocimiento justo y necesario a la figura de Yolanda Ortiz"

Concretar esta Ley, significó un “muy buen trabajo en equipo”, porque por un lado, Juntos por el Cambio presentó semanas después una iniciativa similar: “la Senadora Gladys González hizo lo propio, entonces unificamos proyectos y terminó siendo una iniciativa consensuada entre la oposición y el oficialismo” y que se elaboró “también junto con la comunidad científica especializada en la materia porque desde el primer momento nosotros entendíamos que esta situación de la actividad humana dentro del ambiente en el que vivimos estaba provocando destrozos y daños que eran irreparables para nuestro medioambiente, consideramos que era fundamental establecer una ley de estas características”.

Desde el primer momento contó con el respaldo del Ministro de Ambiente Juan Cabandié: “tomó la iniciativa muy bien, colaboró y promovió para que se tratara tanto en el Senado como en Diputados y sabemos que las organizaciones de jóvenes de activistas medioambientales de nuestro país también estaban a la espera de esta sanción definitiva y ahora obviamente que el Ejecutivo la promulgue y finalmente se pueda aplicar”.

“Estamos sumamente contentos de concretar esta Ley y al ser la misma sociedad y las distintas asociaciones y organizaciones quienes la impulsaron, esto nos allana el camino para poder implementarlo directamente”, explica la legisladora.

Yolanda Ortiz

La Ley lleva su nombre porque “fue una referente ambientalista de nuestro país, una mujer que llevó estas banderas bien en alto por eso pensamos que era un reconocimiento justo y necesario para su figura”, destacó la legisladora.

El Senado de la Nación en el 2018 le otorgó la mención Juana Azurduy en reconocimiento a su trayectoria, falleció a los 87 años y no se detuvo en su actividad ambiental, en una de sus últimas conferencias plasmó su preocupación y la necesidad del la intervención de la sociedad al mencionar que “el trabajo de la revolución mental implica la modificación del individualismo atomizante; transformar un ego-ciudadano hacia un eco-ciudadano y eso no es tarea fácil, la temática ambiental no es un problema más, es el problema”.

La primera Ley

“Es mi primera Ley como Senadora Nacional después tres años, se trata de lo que va a quedar en la conciencia de la gente, es como aportar ese pequeño granito de arena que buscamos los que representamos a la sociedad en los distintos espacios de poder y esta demuestra que la sociedad puede acercar a los legisladores distintas propuestas para pode mejorar la sociedad en la que vivimos, que estamos a disposición porque también tenemos muy en cuenta lo que ellos opinan”.