La familia de Lucio Dupuy acusó al Presidente de haber encajonado la "ley Lucio"

Familiares de Lucio Dupuy, el nene de 5 años víctima de un asesinato por el cual su mamá y la pareja de esta esperan una sentencia por parte de la Justicia de La Pampa cuestionaron al presidente Alberto Fernández por no incluir el tratamiento de la "ley Lucio" en el temario de extraordinarias. "Cuando el presidente de la Nación vino a General Pico, nos prometió que iba a aprobar la ley en la primera sesión, pero lamentablemente la encajonó", dijo Ramón Dupuy, abuelo del nene.

La iniciativa tiene como objetivo la prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes por medio de la capacitación de funcionarios públicos. También da la posibilidad de que los hechos de violencia se puedan denunciar de manera anónima, con el fin de preservar la integridad de la persona que observe indicios de situaciones de violencia infantil.

El autor del proyecto es el diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Martín Maquieyra, quien la impulsó a partir del crimen que conmocionó a su provincia.

La madre de Lucio Dupuy: "A mi hijo lo lloro en privado"

Por el caso Lucio Dupuy están acusadas su madre Magdalena Espósito Valenti y Abigaíl Páez, su pareja, quienes están a la espera de una audiencia en la que la Justicia pampeana les dirá si son o no condenadas. La pena se conocerá 15 días después de que eso ocurra, supo PERFIL por medio de vías judiciales.

Qué pasa en el Congreso con la ley Lucio

Sin embargo, la historia tiene su correlato con la mencionada ley en el Congreso. La buena noticia es que a principios de noviembre fue aprobada por la Cámara de Diputados con el acompañamiento de 228 votos a favor, provenientes de todos los colores políticos.

Ramón Dupuy, abuelo de Lucio.

Con ese primer visto bueno, el proyecto siguió su trámite parlamentario de cara a recibir la aprobación restante por parte del Senado. La familia Dupuy tenía la expectativa de que la promesa de Fernández se canalizara a través de la incorporación del proyecto dentro del temario del periodo de sesiones extraordinarias que arranca el próximo lunes y se extiende hasta el 28 de febrero.

Pero eso no ocurrió.

Lucio Dupuy: su abuelo dice que "lo mataron por ser varón"

En diálogo con PERFIL, el autor del proyecto de ley explicó que "le dimos la sanción a fin de año pasado en Diputados y la Cámara de Senadores le dio despacho, con lo cual está para ser aprobada. Lo que hicimos fue pedir a Presidencia públicamente y con nuestros jefes de bloque que lo pongan en el temario de extraordinarias y no lo hicieron".

A su vez, Maquieyra agregó: "La verdad que fue también una promesa que hizo el presidente de la Nación cuando vino a General Pico y dijo que iba a acompañar el proyecto. Es una lástima porque son dos meses perdidos en algo que ya hay consenso para que sea ley. Es algo que es urgente porque es una protección más a nuestros chicos".

Consultado por este medio respecto de si la no inclusión del proyecto en las extraordinarias representa en los hechos que la ley fue "cajoneada", lo negó. "Si no lo ponen en agenda, en marzo vamos a intentar que se apruebe en el Senado. Que no haya sido incluido no significa que haya caducado el proyecto, pero hubiéramos ahorrado tiempo", dijo.

La palabra de Ramón Dupuy

El abuelo de la víctima, que públicamente ha insistido con que se haga justicia por el crimen de su nieto, contó al portal Infopico que "cuando el presidente de la Nación vino a General Pico, nos prometió que iba a aprobar la ley en la primera sesión, pero lamentablemente la encajonó. No sé el motivo".

Las acusadas esperan sentencia el próximo 2 de febrero.

En esa línea se quejó porque "nadie me comunicó que no se iba a tratar la ley, me enteré por las redes sociales y luego lo confirmaron".

Mientras tanto, consultado sobre la sentencia que se conocerá el 2 de febrero, Dupuy sostuvo que la familia está "muy consternada" porque "vivimos con el mismo dolor del primer día. La estamos pasando mal, pero tenemos fe que Dios va a iluminar a los jueces y van a dictar la sentencia que corresponde".

Lamentó, al finalizar, que "ningún colectivo de Derechos Humanos se acercó a nuestra familia en todo este tiempo", pero aclaró que “el Estado provincial siempre estuvo presente”.

