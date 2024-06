Servini cuestionó el accionar policial en Congreso: "Lo mal que trabaja esta gente"

La jueza María Servini habló este viernes sobre los detenidos por la violencia que se vivió en las afueras del Congreso mientras se debatía la Ley Bases, el último 12 de junio, y cuestionó el accionar policial. "En 45 años de Justicia, nunca un detenido me llegó con un celular. Eso demuestra lo mal que actuó la Policía, lo mal que trabaja esta gente", remarcó. Las dudas por los sumarios de los detenidos.

"Hemos hecho un estudio muy rápido y hemos podido encontrar un correlato entre el testimonio de los policías y el de los cinco detenidos", sostuvo la magistrada respecto a cómo avanza la investigación. Además, agregó que todavía tiene mucho material para ver y consideró que "no fue deliberada" la actuación de las fuerzas de seguridad, sino que respondió a "falta de conocimiento".

Respecto a los incendios que se registraron, donde se volvió tristemente célebre el caso de un periodista de Cadena 3 de Córdoba, se refirió a la actuación policial con los generadores del fuego. "Hasta el día de hoy no está esclarecido porque la Policía le dio intervención con dos detenidos a un juez de instrucción que los liberó y yo no sé si eran los que dieron vuelta el auto, o los que después sacaron cables del auto", dijo.

Auto quemado durante las protestas por la Ley Bases

Además, comparó el accionar de las fuerzas el día del debate de la Ley Bases en el Senado y lo ocurrido durante la última crisis social, económica y política del país: "Yo tuve el operativo del 2001. Fue un operativo completamente diferente. Y lo vi yo porque estuve en la calle. En esa época no teníamos más que la Policía Federal que salía a la calle y el sumario lo hizo la PFA, se detuvo a quienes se veían en situaciones que podían ser sospechosas y no hubo casi problemas. El único problema que hubo en ese entonces fue con el comisario general Santos, que era el jefe de Policía, y Mathov, que era no sé si Secretario de Seguridad, no me acuerdo mucho, pero porque ellos quisieron imputarme a mí como que yo era la que manejaba toda la fuerza y no era así. Salvo esa situación, no hubo ningún problema y hubo muertos en esa época". Para Servini, fue "mucho más cruenta la represión del 2001".

La agresión a los diputados y la organización policial

Crítica, la jueza aseguró que "Prefectura no está acostumbrada a tener problemas en la calle porque la parte de Puerto Madero, donde ellos trabajan, es una parte tranquila" y se preguntó "cuántas veces han salido a la calle en casos de disturbios".

También adujo no saber cómo se organizan las fuerzas policiales y se refirió a Patricia Bullrich: "Sé que la ministra hizo un comando común dependiente del Ministerio de Seguridad. No sé cómo trabajan, no sé cómo están organizados, pero aparentemente, por lo que yo recibo de todas las causas y todas las denuncias que he recibido, me parece que no están organizadas y si están organizadas está tirando cada una por su lado. Los expedientes vinieron muy mal instruidos, faltaban muchas cosas".

Incidentes en Congreso: el fiscal Stornelli pidió recapturar a 14 de los detenidos que Servini liberó

Durante el debate por la Ley Bases, diputados de Unión por Patria fueron rociados con gas pimienta por el cordón policial. Allí fueron reprimidos Carlos Castagneto, Leopoldo Moreau y Eduardo Valdés. Por el hecho, el bloque panperonista denunció a Bullrich.

"A mí me llama mucho la atención cuando le tiran el gas a los ojos a los diputados de Unión por la Patria", manifestó Servini al respecto, en diálogo con Mariano Martin en el programa Palo y Zanahoria por El Destape.

Sin embargo, sembró dudas sobre el accionar de uno de los legisladores: "Me pareció que Castagneto quería adelantar una mano a la Policía, pero habría que ver de nuevo".

Sumarios incompletos y "supuestos infiltrados": más definiciones de Servini

Otra de las críticas de Servini fue respecto a los sumarios que llegaron de los detenidos, a los cuales consideró "incompletos". "Ya se pidió el nombre de todas las personas que estuvieron en las fuerzas de represión o tratando de parar esta manifestación y después tendremos que ver qué papel ocupaba cada uno en ese lugar", agregó sobre los pasos a seguir.

Archivo: muralla policial durante los incidentes en el Congreso

También aseguró que a medida que avanzó la causa, no habló con nadie del Gobierno y tampoco fue contactada. "Cuando terminemos de ver todo, vamos a tener referencia sobre el accionar de supuestos infiltrados", dijo, respecto de las sospechas que siempre existen en las manifestaciones.

"Esta etapa de la investigación es muy reciente, primero, porque tiene feriados y no cuenta con todo el personal y, segundo, porque al expediente le faltaban muchas cosas. Nos ha tocado a nosotros tener que ir a verificar un domicilio. ¿Sabe lo que es tener que mandar un empleado a certificar un domicilio?", explicó. Respecto a la detención de las personas, sostuvo que "no fue excesivo" el trato contra ellos

Finalmente, se refirió al pedido que le realizó el fiscal Carlos Stornelli, quien el último 17 de junio le pidió recpaturar a 14 de las 17 personas que Servini ordenó liberar. "Habría que preguntarle al fiscal Stornelli qué fue lo que él vió para hacer ese dictamen", concluyó.

