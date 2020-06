La justicia le dio la razón a Bonasso, en una pelea histórica con Rafael Bielsa

Miguel Bonasso se lo dio vuelta. Si bien Rafael Bielsa le había ganado un juicio en primera instancia, ahora el periodista y escritor consiguió que una cámara civil le diera la razón. La pulseada judicial encierra una vieja inquina entre ambos dirigentes peronistas y ex militantes montoneros. Según el fallo reciente de la Cámara Nacional de Apelaciones, Bonasso no deberá resarcir a Bielsa, actual embajador argentino en Chile. Tampoco será necesario que corrija párrafos de su libro y partes de su blog.

La resolución fue tomada por las camaristas María Isabel Benavente y Gabriela Iturbide, en la causa “Bielsa, Rafael Antonio c/Bonasso, Miguel Luis y otros/ daños y perjuicios”. El fallo da vuelta una decisión tomada, en abril del 2019, por el el juez Gastón Polo Olivera.

Hace poco más de un años, el juez Polo Olviera determinó que Rafael Bielsa estuvo desaparecido en el centro de tortura “La Calamita”, de la provincia de Santa Fe, y que no lucró con ninguna indemnización del Estado. Y ordenó a Bonasso a indemnizarlo, modificar afirmaciones de su blog y del libro “Lo que no dije en Recuerdo de la muerte”, un ensayo que profundiza la primera versión de “Recuerdo de la Muerte” (1984).

Ahora, la Cámara de Apelaciones dio vuelta esa sentencia. “La condena se transformaría en una restricción indebida a la libertad de pensamiento que desalienta el debate público sobre los temas que, sin duda, interesan a la opinión pública que reclama que todas las voces sean escuchadas”, justificaron las camaristas Benavente y Iturbide.

En sus fundamentos, aclararon que su intención no era deslegitimar el fallo previo. “Sin perjuicio de destacar el prolijo y minucioso examen de los fragmentos del libro que se realiza en la decisión apelada, advierto que los cuestionados se encuentran amparados por la garantía constitucional que protege la libre expresión de las ideas”. Y la sentencia profundiza: “Bonasso no negó que Bielsa hubiera estado secuestrado o que no fue torturado. Y aun cuando se refiere a ´presuntas peripecias o presunto secuestro´ y se lo relaciona con las distintas versiones que el actor proporcionó con relación a cuál fue el centro clandestino en que estuvo detenido, si se interpretan las expresiones utilizadas para ver qué quiso decir el autor, se concluye que las palabras empleadas reflejan sus propias dudas sobre los hechos a que se refiere y que, a su vez, trasmite a los lectores”.

El ex diputado Bonasso fue amigo y compañero de militancia setentista del embajador y ex canciller Bielsa. Pero en un punto se distanciaron de forma irreconciliable. Bonasso puso en duda el paso de Bielsa por un centro clandestino y su condición de detenido-desaparecido en la última dictadura cívico militar. El escritor incluso afirmó que Bielsa quiso aprovecharse de aquella situación para idear un “relato épico”, y deslizó posibles nexos con la CIA, a raíz de la amistad del embajador con otro ex jefe montonero, el fallecido Rodolfo Galimberti.

Bielsa lo demandó. Y en abril del 2019, la justicia le dio la razón. La suma de dinero que Bonasso y la editorial Sudamericana debían abonar no trascendió en aquellos días. Pero el juez ordenó una corrección de los ejemplares del libro ya distribuidos o a distribuirse. Bonasso apeló, y ahora la cámara revirtió aquella decisión. El escritor planteó que la sentencia violaba los estándares fijados por la Corte Suprema y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bonasso se amparó en el derecho a la libertad de expresión, y sostuvo que nunca afirmó que Bielsa no había sido secuestrado.

Las camaristas explicaron en su fallo reciente que “no siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones”. Así, favorecieron a Bonasso, en la puja judicial con Bielsa: “La expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos y a la inversa, la comunicación de noticias no se da nunca en estado puro y comprende, casi siempre, algún elemento valorativo. Más aún, la simple transmisión de un hecho refleja inevitablemente la opinión del emisor, ya que constituyen la materia sobre la que reposan los juicios críticos”, esgrimieron.

En su fallo, las jueces se basan el argumento de llamada “real malicia”. Las camaristas plantearon en favor de Bonasso que “no se ha probado que (sus afirmaciones) sean falsas ni tampoco, en la hipótesis que lo fueran, que el demandado las hubiera vertido con conocimiento de su falsedad o con total despreocupación por la verdad”.