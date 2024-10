La “ley hojarasca” de Sturzenegger llega a Diputados y Bullrich despliega sus números

Finalmente, el Ejecutivo envió al Congreso la denominada “ley hojarasca”, con la que pretende derogar unas 70 leyes que quedaron obsoletas y que entorpecen el funcionamiento del Estado.

El texto, anunciado hace ya cuatro meses por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apunta a distintas normativas que resultan “inútiles o que restringen nuestras libertades”. De acuerdo a un desglose elaborado por el ministerio, la mayor cantidad de leyes a derogar son del gobierno de Isabel Perón, de Alejandro Agustín Lanusse y Reynaldo Bignone.

El proyecto llega al Congreso solo dos días después de que el Gobierno lograra un segundo triunfo en menos de un mes con el aval al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. En tiempos parlamentarios, quedan menos de dos meses de sesiones ordinarias, por lo que deberá pisar el acelerador si quiere cumplir con los tiempos. De cualquier manera, antes de fin de año debe quedar resuelto el Presupuesto 2025, que se llevará la mayor atención del Congreso, aunque queda una agenda pendiente de temas de justicia, seguridad y también de corte electoral. El próximo martes será la segunda reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda presidida por José Luis Espert para encaminar la discusión sobre los números del año que viene.

En la sesión del miércoles hubo un pedido de emplazamiento para que Asuntos Constitucionales y Presupuesto trate un proyecto de resolución para requerir la presencia de Luis Caputo, que será tratado una hora antes de la reunión. Por ahora, solo fueron convocados Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y Mariano de los Heros, titular de Anses, para exponer las cifras presupuestarias de cada sector. Si bien se trata de una costumbre parlamentaria, el ministro de Economía no tiene obligación de asistir ya que solo se trata de una instancia informativa para profundizar el debate sobre el Presupuesto. En el caso de Seguridad, es una de las áreas donde hubo un crecimiento real por encima de la inflación cercano al 90% de lo que se otorgó en el Presupuesto 2023 con la indexación correspondiente a este año, ya que no hubo Presupuesto. No sucedió lo mismo con las estimaciones para el año que viene en términos de seguridad social, que tendrá solo un 95% nominal, que no cubre los aumentos inflacionarios. Este eje más el enojo de una importante porción de los diputados después del veto al proyecto de recomposición jubilatoria, se hará ver el martes en la reunión.

Bullrich tiene además una agenda de temas pendientes en el Congreso. En la anterior sesión salió la media sanción para la denominada “ley antimafias”, pero también están en la fila la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad y otros proyectos que comparte con Justicia, como el juicio por jurados y el juicio en ausencia.

Catalán: “No sé si es momento de eliminar las PASO”

El vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, sostuvo este viernes que “no sé si es momento de eliminar las PASO”. El funcionario comentó que no fue una “idea originaria” de La Libertad Avanza sino que fue del PRO, pero explicó que “tenemos la idea de hacer una organización política que implique menos costo”.

Las declaraciones de Catalán surgen luego de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no descartaría la posibilidad para 2025.

Más allá de la estrategia política, lo cierto es que el calendario parlamentario de este año va llegando a su fin y cualquier discusión con modificaciones electorales ya tendría que estar avanzada para poder garantizar su aplicación. En materia electoral, el Gobierno por el momento solo pudo avanzar con la ley de boleta única de papel, que sí se pondrá en práctica el año que viene, y queda pendiente la discusión de la “ficha limpia”.

Sobre el armado para el año que viene y la confluencia con el PRO, Catalán evaluó que muchos de los dirigentes del espacio, “por no decir la totalidad, tienen muy buena relación y compartimos los lineamientos fundamentales de una visión a futuro. Esa conclusión de armar una fuerza poderosa se va a dar naturalmente. Veremos cómo, por ahí en cada distrito de distinta manera, pero no tengo dudas de que tenemos que estar juntos”.

El funcionario indicó, además, que “todas las fuerzas y dirigentes que coincidan serán bienvenidos y vamos a trabajar juntos”. La sociedad con el PRO se terminó de plasmar el último miércoles con el acompañamiento del partido amarillo al veto presidencial para la ley de financiamiento universitario, en donde todo el bloque votó de manera unificada, a excepción de dos representantes. En ese contexto, Catalán subrayó que “ni el Gobierno ni el Presidente están en contra de la universidad pública”.

“Queremos una universidad pública más moderna, eficiente, donde se paguen mejores salarios y donde haya una buena utilización del presupuesto. En ese contexto, a través de una causa noble, el Parlamento impulsó una ley que generaba un gasto donde no estaba previsto cómo solventarla”, argumentó Catalán en declaraciones radiales.