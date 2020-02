La oposición junta documentos para declarar ilegal la sesión

por Gabriel Ziblat

Los coletazos por el controvertido quórum que consiguió el oficialismo en la Cámara de Diputados para arrancar la sesión donde se aprobó la reforma al régimen de jubilaciones del Poder Judicial y el Servicio Exterior seguirán la semana próxima. Desde la bancada de Juntos por el Cambio pulen, por estas horas, el escrito a través del cual pedirán la nulidad de la media sanción.

En el texto están interviniendo manos de los diferentes bloques de la alianza opositora, pero en las últimas horas quedaron a cargo los macristas Jorge Enríquez y Pablo Tonelli, y el radical Gustavo Menna. El eje de la presentación girará en torno a pedir que se evalúe la legalidad del quórum y, a la vez, si Daniel Scioli hizo usurpación de cargo. A principios de la semana próxima, estiman, se estaría presentando. Están a la espera de poder reunir más documentación para aportar como pruebas junto al escrito.

En ese sentido, ayer Mario Negri, titular del interbloque, difundió en redes sociales una circular telegráfica que envió el jueves la embajada argentina en Brasil a los cónsules en ese país. Allí dice: “El Sr. Embajador Daniel Scioli invita a los Señores Cónsules a una jornada de trabajo en esta sede el día 10 de marzo”. Fue enviada apenas dos horas antes de que Scioli se sentara en su banca como diputado y aportara el número clave para el quórum.

En la sesión, el ex gobernador aclaró que recién asumirá formalmente el 3 de marzo, por lo que todavía seguía siendo diputado. Y aclaró que la Cámara todavía no trató su renuncia. En ese punto, también desde la oposición encuentran una contradicción: antes del 3 de marzo no habrá otra sesión donde se pueda poner a consideración su renuncia, por lo que bajo esa lógica tampoco podría asumir aún.

Por otra parte, la oposición cita el artículo 72 de la Constitución, que sostiene que para los “empleos de escala” no es necesario el consentimiento previo de la Cámara. Hay constitucionalistas, sin embargo, como Andrés Gil Domínguez o Domingo Rondina que rechazan esa interpretación y sostienen que al no haberse aceptado su renuncia y no haber jurado en su nuevo cargo, no puede ser tildado de inconstitucional que se haya sentado en su banca.

La polémica planea seguir la semana próxima, cuando el planteo llegue a los tribunales, mientras la discusión del proyecto siga avanzando en el Senado.

Denuncian al ex gobernador

Daniel Scioli fue denunciado ayer por “usurpación de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, luego de su decisión de sentarse en su banca de diputado mientras ya tuvo desempeño como embajador designado en Brasil. La presentación fue hecha por los abogados opositores Yamil Santoro y José Lucas Magioncalda, y recayó en el juzgado de María Servini y la fiscalía de Juan Pedro Zoni.

Basaron su denuncia en el artículo 72 de la Constitución y el artículo 21 del reglamento de la Cámara de Diputados, que no admiten la duplicidad de funciones.

Por otra parte, también presentaron un pedido de información pública ante el Poder Ejecutivo a fin de saber si desde algún organismo salieron fondos para solventar la actividad de Scioli en Brasil.

Internas en Juntos por el Cambio por no dar quórum

La postura de Juntos por el Cambio de no dar quórum en la sesión donde se trató la reforma del régimen jubilatorio de jueces y diplomáticos no estuvo exenta de internas. Es que un sector de la oposición cuestionaba la decisión y aseguraba que había que sentarse a dar el debate para no quedar en la posición de “defender privilegios de los jueces”.

“La mayoría no quería dar quórum”, aclara una fuente del bloque. Pero dispara: “Y los que no, lo dicen en los medios y no en la reunión del interbloque. Quieren quedar bien porque están negociando contratos y comisiones”.

“Mostrar institucionalidad”, ese era el argumento más repetido por los defensores de bajar a debatir. En el fondo, sin embargo, nadie se los imaginaba rompiendo para sentarse a dar quórum y garantizarle al oficialismo un número al que llegó con polémica.

La postura de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, no obstante, terminó de acallar toda discusión. El miércoles por la tarde, las principales cabezas del espacio sacaron un comunicado criticando las maniobras del Gobierno y terminó siendo el respaldo final para la postura de no sentarse a dar quórum el día siguiente.