La oposición se moviliza en medio de esfuerzos para pulir diferencias

Como contrapartida directa de la movida virtual que armará el oficialismo para conmemorar un nuevo aniversario del histórico 17 de octubre de 1945, la oposición aprovechará el feriado de mañana para convocar a otros banderazo presencial con epicentro en el Obelisco y réplicas en distintos puntos del país. Allí se desplegará un abanico de consignas que van desde el rechazo al ataque contra la Justicia, la protesta contra la “cuarenterna” y el reclamo por la asfixia económica que afecta, entre otros sectores, al campo y la industria.

Con la salida paulatina del aislamiento en el AMBA, que permite volver a poner el foco en la discusión política con los primeros tintes electorales, Juntos por el Cambio reactivó la discusión interna y apuesta a definir en los próximos meses un rumbo unificado que por ahora le cuesta encontrar.

Desde hace aproximadamente tres meses, la mesa directiva del frente opositor con el ex presidente Mauricio Macri mantiene cada lunes una reunión de coordinación para tratar los lineamientos que pretenden convertirse en rectores de la política territorial y parlamentaria. El lunes pasado no se reunieron. No tenían temas para tratar, dijeron. Todo un mensaje al interior de la coalición que refleja la falta de un criterio uniforme o la intención de que cada sector vaya desplegando su estrategia y ganando fuerzas hacia un 2021 que promete ser intenso.

Desde las redes sociales, la jefa del PRO, Patricia Bullrich, se erigió como la cara visible de la convocatoria de mañana y prometió que participará desde su auto, para no violar la distancia social, pese a que ya se contagió de Covid y lo superó exitosamente.

En paralelo, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió el viernes a Casa Rosada para reunirse con Alberto Fernández sobre la continuidad de la cuarentena hasta el 25 de octubre. Larreta tiene una mirada más amplia sobre el armado para el próximo año y ya habló a nivel interno de ir “cerrando la grieta”, con la intención de acercarse al centro y ampliar su base de votantes. No obstante, mantiene la expectativa sobre la resolución de la Corte Suprema sobre el reclamo que presentó en contra del recorte de la coparticipación a su distrito, que seguramente profundizará la distancia con el Gobierno nacional.

Precisamente, son los gobernadores de Juntos por el Cambio los más reticentes a romper definitivamente los puentes con el Poder Ejecutivo porque necesitan de los aportes para sostener sus economías. En esa línea, el jujeño Gerardo Morales se mantuvo al margen de la convocatoria del #12O y aclaró: “No quiero pelearme con mis amigos del frente Juntos por el Cambio. Hay que tratar de evitar todos los conglomerados de personas, porque sino después te generan contagios”, dijo en un mensaje político con excusa sanitaria.

La misma dicotomía se planteó en el Senado durante la última sesión, en la que se hicieron visibles las diferencias entre el ala dialoguista que encabeza Luis Naidenoff, que negoció con Cristina Kirchner una paz transitoria, y el sector más duro referenciado en Martín Lousteau, dispuesto a seguir yendo al choque.

Un liderazgo claro seguramente serviría para acomodar los tantos en el frente opositor pero con Mauricio Macri distanciado de la conducción cotidiana Juntos por el Cambio se concentrará en los próximos meses por mantener aglutinada las variantes sectoriales y lograr morigerar los evidentes matices.

Macri optimista: “Lo vamos a volver a hacer”

El ex presidente Mauricio Macri cerró ayer un encuentro virtual de la militancia del PRO convocado para sumar afiliaciones y comenzar a pensar en los comicios 2021. “Estoy muy preocupado por el presente, estoy triste porque veo la angustia de la gente sobre su presente, su trabajo, su futuro pero no cambio mi optimismo porque Argentina nunca estuvo así de movilizada”, dijo el ex mandatario, que recordó los inicios del PRO, la construcción de Cambiemos y confió en un resultado exitoso el año próximo: “Lo vamos a volver a hacer”.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue el que dio el mensaje electoral más claro y resaltó que “nuestro objetivo es seguir ampliando y ganar en el 2021. Eso supone mucha militancia y seguir sumando”, dijo, luego de superar una inocente interrupción de su hija Serena en la conexión. La ex gobernadora María Eugenia Vidal también llevó un discurso alentador y convocó a “lo que alguna vez hicimos: hacer posible lo imposible, lo que nos parece tan lejano”, mientras que la jefa nacional del PRO, Patricia Bullrich, instó a “construir las respuestas que los argentinos necesitan, no más culpables y diagnósticos. Aprendimos, mejoramos y podemos dar esas respuestas”.

También aportaron su mirada los aliados Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, Alfredo Cornejo de la UCR y el ex candidato a vicepresidente Miguel Angel Pichetto.