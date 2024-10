La pelea por el PJ se recalienta y la unidad no llega

Si Ricardo Quintela se baja, será uno más de los tantos dirigentes que en los últimos años desafió al kirchnerismo de palabra pero que no se animó a llevar la pelea hasta el final. Eso escucha y analiza por estas horas el gobernador riojano. Pero no se trata solo de la conducción del partido y de este jefe provincial que encabeza, por ahora, la resistencia. Detrás hay varios dirigentes que hacen silencio porque saben que en esta pelea está en juego un modo de construcción al que pretenden ponerle límites.

El reducido operativo clamor de apenas unos alfiles kirchneristas fue acompañado de un silencio inesperado de los pocos gobernadores que le quedan al PJ. El pedido de Cristina Kirchner se hace esperar. La exvicepresidenta le dijo semanas atrás a algunos de los que llegaron al Instituto Patria para pedirle que tome la conducción partidaria que el reclamo lo hagan en público. El senador José Mayans prometió el pronunciamiento de Gildo Insfrán, pero aún no llegó. Tampoco dijo nada Sergio Zilliotto (La Pampa) ni Axel Kicillof (Buenos Aires).

El bonaerense había apoyado a Quintela mucho antes de enterarse que su jefa política buscaría el lugar. Ese gesto de autonomía para el que no pidió permiso no le cayó bien a la expresidenta que no le había contado los planes pero tampoco pretendía que no la consultara sobre a quién apoyar para la futura conducción. Ahora los detractores de la emancipación de Kicillof lo pusieron en una encrucijada. “¿Su jefa no es Cristina? yo descuento que el gobernador de la provincia de Buenos Aires está con Cristina”, evaluó de manera irónica un dirigente de máxima confianza de CFK.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El gobernador riojano planea reunirse con la expresidenta la próxima semana. Por ahora dice que un posible encuentro (el lunes la llamará después de no contestarle el mensaje a su secretario) servirá para ponerse de acuerdo en las condiciones de la interna partidaria.

“Con ellos no tengo nada, al contrario, y efectivamente, me llamó Mariano (Cabral) dos veces. Cuando yo vi los mensajes era la 1 de la mañana, no le pude contestar. No es que le hice un desaire. El lunes voy a hablar por teléfono con ella para ver en qué momento nos podemos juntar”, dijo el gobernador riojano. Aseguró que se encuentra en un “camino sin retorno” sobre su postulación al PJ debido a que “hay mucha gente comprometida”.

Desde el kirchnerismo aseguran que Quintela no está solo, pero van más allá del apoyo de algunos dirigentes que son parte de Unión por la Patria. “Juan Schiaretti, Ramón Puerta, Carlos Rovira y compañía están dispuestos a ayudar con tal de terminar con el kirchnerismo”, dicen desde la intimidad K.

Cristina Kirchner no planeaba ir a internas. En su publicación habló de unidad y de que no sobra nadie. Pero las formas marcaron, una vez más, que la exvicepresidenta no está dispuesta a horizontalizar la discusión interna. La consulta y el diálogo llegó después de imponer su propia figura.

Máximo, por la candidatura de Cristina

Máximo Kirchner, en medio de la pelea por la conducción del Partido Justicialista, pidió que su madre, Cristina Fernández, sea la futura titular del partido.

El diputado nacional dijo que “Cristina siente una gran responsabilidad y siente que tiene que dar la pelea para construir colectivamente una salida a esta realidad que tanto le duele a nuestro pueblo a lo largo y a lo ancho de la Patria. Tenemos que construir el camino de salida del Gobierno de Milei”.

Desde Lanús, MK esquivó el duro tono que tuvo contra Axel Kicillof y las internas partidarias para hablar de unidad. “Quienes estamos acá hemos hecho todo para alcanzar la unidad a partir de 2019. Esa búsqueda de unidad tiene que tener un norte, un destino cierto que se pueda desarrollar”.

Y mencionó lo que sucedió en la Cámara de Diputados ante la posibilidad de rechazar el veto a la ley de financiamiento universitario de Milei: “Tenemos que construir solidaridad entre pares, porque cerramos los ojos y repetimos “unidad, unidad, unidad”… Si no pudimos rechazar el veto del presidente a la hora de defender el presupuesto universitario o a los jubilados y jubiladas es porque aún no tenemos la cantidad de diputados y diputadas que nos permita hacerlo”.