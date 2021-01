Su cargo formal es jefe del bloque de diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio. Pero, Maximiliano "Maxi" Abad, a pesar de haber pasado por un par de años los 40, es candidato a presidir la UCR provincial y uno de los actores que más frecuenta a los principales actores de JxC, desde Elisa Carrió – quien le dio su aval en la interna contra Gustavo Posse convocada para el 21 de marzo – pasando por María Eugenia Vidal.

Histórico asesor de Ernesto Sanz, para la interna radical cosechó la adhesión de gran parte de los dirigentes de mayor peso del histórico partido: desde Mario Negri y Luis Naidenoff, jefes del interbloque de diputados y senadores respectivamente, el gobernador Gerardo Morales (Jujuy) y más de dos tercios de los intendentes bonaerenses, entre otros. También de Facundo Manes - e incluso lleva a su hermano en la lista.

En una entrevista con PERFIL, Abad criticará la gestión de Axel Kicillof, pedirá la unidad del frente opositor como “alternativa de poder” y piensa que los radicales pueden tener un candidato a presidente fuerte para 2023.

¿Cómo caracteriza el momento político del país?

Veo mucha incertidumbre en lo sanitario, en lo económico, falta de previsibilidad, lo cual genera una situación de angustia en la sociedad.

¿Ve una radicalización del oficialismo?

Cuando el populismo no tiene recursos fideliza a partir de encerrarse en sí mismo. El modelo cuando no tiene recursos se radicaliza cada vez más porque es su forma de sostener su núcleo duro.

¿Se va a dar la vacuna rusa?

Soy pro vacuna. Siempre hay que dársela en tiempo y forma. Y es indispensable que se cumplan dos requerimientos: información fidedigna y validación científica. El Gobierno tuvo marchas y contramarchas en la información que brindó y no hay validación internacional, ni la FDA (el organismo de EEUU) ni la comunidad europea la aprobaron. Y esto genera incertidumbre en la sociedad para enfrentar la pandemia.

¿Habla con Axel Kicillof? ¿Qué mirada tiene de la gestión?

Estuve reunido una sola vez al principio de su mandato. Después nuestro vínculo se da con las autoridades de cámara y del bloque del Frente de Todos. Con respecto a la gestión, es un gobierno en el marco de la pandemia que no tuvo una mirada integral. En el tablero control solo tuvieron participación los epidemiólogos y eso generó un confinamiento ciego, donde no se terminó cuidando ni la salud ni la economía. En la economía no se preservo el empleo y se destruyeron los generadores de riqueza: las pymes y los comercios. Y los más afectados fueron las clases media y media baja, y los sectores informales, a quienes solo se les dio 3 IFES en tres meses. En materia de salud tenemos más muertos y contagiados que lo imaginable. El presidente dijo que si hubiera gobernado Juntos por el Cambio iba a haber 10 mil muertos y hoy tenemos más de 45 mil. Este confinamiento ciego hizo que muchas patologías no se pudieran atender porque no atendían los médicos, lo cual genero consecuencias drásticas: va a haber más de 10 mil muertos adicionales por afecciones no tratadas a tiempo ha planteado la asociación de Cardiología. Tanto en salud como en economía está claro que hubo una mala gestión de la pandemia.

¿Kicillof habla con la oposición? Se lo vio en reuniones con intendentes

Mantiene relaciones institucionales pero no relaciones con la oposición. Dialoga con los intendentes, y con algunos de ellos, pero no con las fuerzas políticas de la oposición. No hay relación oficialismo-oposición promovida por el gobernador. En el caso nuestro, el diálogo se da con representantes del Frente de Todos en la Legislatura bonaerense. Y le dimos al oficialismo las herramientas que necesitaba el oficialismo: los presupuestos, la fiscal impositiva, las emergencias pero también fuimos muy duros en la defensa de nuestros valores y de los bonaerenses.

Juntos por el Cambio

¿Qué relación tiene con María Eugenia Vidal? ¿Cree que será candidata?

Mi relación con María Eugenia y los demás líderes de la coalición de la provincia es una relación de dialogo permanente. Ella es una líder de coalición al igual que muchos otros, como Lilita Carrió o Cornejo, Negri, Naineoff o Morales. Son activos importantes de la coalición. La decisión sobre donde debe estar lo tomará ella con su fuerza política.

¿Le gustaría que sea candidata a diputada nacional?

No hay que poner el carro antes del caballo. Hay que construir una coalición política, ampliarla y que sea alternativa de poder al kirchnerismo en la provincia.

En el apoyo que le dio Carrió dijo que su contrincante en la interna de la UCR, Gustavo Posse, forma parte de un “radicalismo cooptado”, ¿coincide?

Lo que está claro es que Posse no es la renovación: viene siendo intendente (de San Isidro) desde el año 1999. En varias oportunidades no respetó las decisiones orgánicas del partido y tomó decisiones personales sin tomar en cuenta la carta orgánica partidaria. No bien perdimos el gobierno en 2019 abandonó el bloque de Juntos por el Cambio y construyó otro bloque debilitando nuestra coalición opositora. De todas formas, lo de Carrió es una opinión de una líder de la coalición. Nuestra propuesta representa renovación porque está integrada por radicales como Gastón Manes (hermano de Facundo), intelectuales comprometidos como Andrés Malamud, y está integrada por intendentes que en su mayoría asumieron en 2015 con gestiones que han transformado la realidad de sus municipios. Nos acompañan 27 intendentes, la Juventud radical de la Provincia, y mujeres que dan una lucha muy fuerte por la igualdad hacia dentro y fuera de la UCR, como María Luisa Storani, Alejandra Lorden, Sandra París, y la diputada más joven, Josefina Mendoza. Es una lista que tiene pertenencia, identidad y conducta radical, y es garantía de la unidad de JxC para construir una alternativa al gobierno de Kicillof que permita volver al poder y mejorar la calidad de vida de los bonaerenses.

Siguiendo con Carrió, ¿cree que tensiona demasiado al interior de JxC?

Esa pregunta hay que hacérsela a la propia Carrió. Para mí es una dirigente muy valiosa del espacio que trabaja para sostener la unidad de JxC. Y entiende que hay q ampliar la coalición pero no a cualquier costo, marcando algún limite.

¿Comparte con ella que Monzó y Ritondo tienen un acuerdo con Máximo Kirchner y Massa para copar las listas?

Es una pregunta que hay que hacerle a Carrió. Ritondo, con quien tengo una muy buena relación, es un constructor de JxC.

¿Se imagina un candidato a presidente radical?

Aspiro a que la UCR tenga un candidato a gobernador y uno a presidente en 2023.

¿Las tensiones internas en el partido conspiran contra eso?

Somos parte de un partido democrático que las diferencias las resolvemos con la participación del afiliado. Para nosotros lo más importante es fortalecer nuestro partido, garantizar la unidad de JxC y construir una alternativa en la provincia y en Argentina. En eso ponemos todo nuestro esfuerzo.

¿Volverá Ernesto Sanz?

No soy vocero de Ernesto, pero él ha manifestado que ha dejado los cargos públicos pero no la política. Y es un hombre de consulta para los dirigentes del radicalismo.

¿La UCR creció o fue mascarón de proa del PRO estos años?

Pasamos de 11 intendentes a 32, de tener poco legisladores provinciales a presidir el bloque, de tener pocos diputados nacionales a tener seis. El radicalismo recuperó el autoestima y la vocación de poder, hoy quiere ser Gobierno y volver al poder.

¿Sumaría a Margarita Stolbizer?

Margarita es un activo importante y ojalá forme parte de JxC. Es una dirigente valiosa, prestigiosa, que tiene posiciones muy claras en los temas de agenda pública y con la cual compartimos valores. Por lo tanto ojalá que forme parte de esta gran coalición opositora.