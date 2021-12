La UOCRA sobre la "Gestapo" antisindical: "Daña el sistema democrático"

El video en el que se observa a exfuncionarios de María Eugenia Vidal, empresarios de la construcción y miembros de la AFI planificar, supuestamente, causas judiciales contra dirigentes sindicales sigue generando repudio por parte de distintos sectores gremiales. Para la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), que lidera Gerardo Martínez, lo que se vio "daña el sistema democrático".

A través de un comunicado, el sindicato lamentó "las persecuciones denunciadas por la AFI y los delitos ejercidos desde el Estado por el gobierno anterior, que dañan las garantías del sistema democrático".

"Los poderes del Estado tienen la función de asegurar la plena vigencia del Estado de derecho y de garantizar los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, y no la impunidad de violarlos" y remarcó que ante "las persecuciones a dirigentes y organizaciones sindicales realizadas por las más altas autoridades nacionales y provinciales del gobierno anterior, de forma debida constatadas y denunciadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se impone el total repudio a ese tipo de prácticas".

Papá Noel, la Gestapo y el cuento de los cuentapropistas. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 28, 2021

En otro párrafo del texto, el gremio insiste en que se debe "repudiar todo tipo de prácticas de persecución, sean de la naturaleza que sean, ya que dañan de forma severa el espíritu y las garantías del sistema democrático vigente que los argentinos tienen la responsabilidad de preservar".

Cabe recordar que en el video se puede ver y escuchar al exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, hacer referencia a las causas judiciales emprendidas contra el exsecretario general de la Seccional La Plata de la UOCRA, Juan Pablo "Pata" Medina, que derivaron en la detención del sindicalista y la intervención del sindicato a nivel local.

Medina, ante este hecho, indicó que su detención fue "planificada y armada por el gobierno de Cambiemos". "Esta gente demostró en ese video que no tenía limites, iban mucho mas allá de querer armarme una causa a mí, tenían bajada de ir por todo", manifestó. Y dijo que el cónclave que se hizo público este lunes fue "una mesa diabólica donde querían destruir a un sindicato y a la familia de los mismos, atentaron contra la democracia".

En este marco, el sindicalista pidió que la justicia le otorgue "respuestas". "Sigo sintiendo que es una injusticia total mi detención, mi familia sufrió la cárcel, hasta ahora no hay nada concreto para que me lleven o no a juicio", añadió.