Caso "Gestapo" antisindical: cronología de lo que pasó tras la reunión denunciada por la AFI

La aparición del video de una reunión entre funcionarios bonaerenses que dejó al descubierto una presunta estrategia de persecución y armado de causas judiciales contra dirigentes gremiales en La Plata durante el gobierno de María Eugenia Vidal impactó fuerte en la agenda. Es que es la primera vez que se exhibe una prueba de tal magnitud sobre cómo se gestó la estrategia que terminó con la detención del ex dirigente sindical Juan Pablo “Pata” Medina, de la Unión Obreros de la Construcción (UOCRA).

Medina habló en las últimas horas y apuntó directamente contra el ex presidente Mauricio Macri y contra Vidal, que todavía no se pronunciaron tras la aparición del video denunciado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Sin embargo, cuando Medina quedó detenido ambos reconocían la “libertad” de la Justicia, algo que toma particular relevancia luego que se lo viera al ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, dar instrucciones sobre el armado de causas y la complicidad judicial.

15 de junio de 2017: la reunión entre Villegas y empresarios

Habían pasado unos pocos minutos de la una de la tarde cuando Villegas reunió en una sede del Banco Provincia en La Plata a 14 personas entre las que estaban funcionarios, empresarios e integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia. En los videos que se conocieron se lo escucha a Villegas decir que había una decisión de los gobiernos nacional, provincial y municipal de "comenzar a resolver de forma definitiva la problemática que tenemos en materia de relaciones con la UOCRA".

Inmediatamente detalló el esquema: "Necesitamos pre-constituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial. Esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo laboral o, más que laboral, desde el punto de vista de las amenazas y todas palabretas. Se impulsa con los testimonios de unas diez personas, que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos. Con las presentaciones que ustedes nos hagan como instituciones se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal con todo el soporte de la Procuración General tiene que instar medidas para generar más volumen y el juez aprobar esas medidas".

"El Pata" Medina rompió el silencio: calificó como "mesa diabólica" el video de la AFI y citó a Mahatma Gandhi

16 de junio al 28 de agosto de 2017: la primera presentación ante el Ministerio de Trabajo

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, un día después de la reunión en el Banco Provincia llegó al Ministerio de Trabajo la primera presentación que para Villegas le daría “volumen a una instancia judicial. Con membrete del Colegio de Ingenieros y firma de su presidente, Mario Gabriel Crespi, le manifestaban al ministro su “preocupación” por los costos laborales “fuera de convenio” en la ejecución de obras públicas y privadas.

Los planteos de las cámaras empresarias que presentó Trabajo ante la Justicia

Otra de las presentaciones llegó al Ministerio de Trabajo el 22 de agosto del 2017. Con la identificación de la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires (Apymeco), su vicepresidente, Jorge Oscar del Río, le hizo saber al entones ministro que los socios que trabajaban en la zona de influencia de la Unión Obreros de la Construcción (UOCRA) “padecían” tener que reunirse con el gremio para acordar un convenio que “establece, de forma unilateral, salarios por encima de los homologados a nivel nacional”. Vale mencionar que Del Río fue uno de los que había participado de la reunión en la que Villegas repartió las órdenes, y en su planteo también mencionó que los empresarios eran víctimas de “aprietes”.

Todos los planteos fueron presentados ante la Justicia de acuerdo a lo que consta el Expediente 55652/2017.

El video que presentará la AFI para acusar a ex funcionarios de Vidal por la detención del "Pata" Medina

17 de agosto: entra al expediente la denuncia de un funcionario de La Plata

Darío Ganduglia, ex secretario de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia de la Municipalidad de La Plata, actual concejal local y sindicado como un hombre clave del intendente Julio Garro, denunció que “individuos pertenecientes a la UOCRA obligaron” a varios trabajadores a “hacer abandono” del trabajo que realizaban integrantes de una Cooperativa en una plaza.

Días antes, los integrantes de la Unión Transitoria de Empresas Marín-Saddemi también habían denunciado “por intimidación y violencia” a integrantes del gremio de la construcción.

6 de septiembre: la denuncia por extorsión

La fiscala federal Silvia Cavallo presentó otra denuncia contra Medina por presunta extorsión contra el Estado por un tiroteo entre líderes sindicales de la UOCRA en un obrador del Ferrocarril Roca. Fue acompañada por “Vecinos Autoconvocados de Hudson”, un grupo de propietarios linderos al lugar del episodio.

Cristina Kirchner se refirió al video de la AFI como el "fin del cuentito de los cuentapropistas"

25 de septiembre de 2017: el “Pata” Medina, atrincherado

A raíz de los rumores de su supuesta detención, el líder sindical se atrincheró en la sede de la UOCRA en La Plata y aseguró: "Si me detienen, prendemos fuego la Provincia". Ese mismo día, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, a cargo del expediente en su contra, había ordenado la detención y el secuestro de algunos bienes como vehículos, computadoras y documentos en las propiedades de Medina y el resto de los imputados en la causa.

26 de septiembre de 2017: Medina denunció en TV la reunión de Villegas y se entregó

Aún atrincherado en su oficina, Medina dio una entrevista en TN donde denunció que la intención de meterlo preso provenía directamente del ex presidente Mauricio Macri. “Hay una línea política que viene del presidente”, decía. A su vez, en esa entrevista ya decía estar al tanto de una reunión en la que había estado el ex ministro de Trabajo bonaerense, Claudio Villegas. “El ministro participó de una reunión de Gabinete donde dio órdenes de que tenían que empezar a inventar causas para hacer un expediente y que me lleven preso”, decía.

“A la semana siguiente, el ministro compartía un asado con un colega mío gremial en La Plata, que me contó que Villegas le había dicho que tenía la orden de armar causas”, agregaba en aquel entonces. A propósito, ayer el referente del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), Marcelo Balcedo, dijo: “Todo esto fue orquestado por Macri desde Olivos y eso me lo contó Villegas”.

Ese mismo día, Medina fue detenido en su casa de Punta Lara por efectivos de la Prefectura Naval. La Justicia lo acusaba de extorsión, asociación ilícita y lavado de dinero.

27 de septiembre: qué decían Macri, Vidal y Villegas sobre la detención

Tras anoticiarse de la detención de Medina, en la mañana el ex presidente Mauricio Macri encabezó un acto en la Quinta de Olivos, donde decía que “acá no hay más lugar para comportamientos mafiosos (…) de quienes creen que tienen derechos especiales que trascienden la Constitución".

Quién es Marcelo Villegas, el ex funcionario de Vidal que quería "una Gestapo" contra los gremios

Por su parte, María Eugenia Vidal, en horas de la tarde de esa misma jornada fue consultada por la detención del líder sindical. “Tengo que reconocer el trabajo de la Justicia en este caso. No hay más lugar para la extorsión, para el apriete en Argentina. Los argentinos empezamos a sentirlo, la Justicia después de mucho tiempo empezó a trabajar de verdad. Hoy muchos bonaerenses, especialmente platenses, seguramente se despertaron más aliviados porque quedó demostrado que la amenaza y la extorsión no es el camino”, expresaba.

Marcelo Villegas también opinaba ese día. "No hay lugar para las mafias, como dijeron Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. No es terminar con el sindicalismo, que es el falso mensaje que se quiere instalar, es terminar con la mafia dentro del sindicalismo", decía en TN. Y agregaba: "La lógica de los que vivieron de la impunidad es me armaron una causa'".

Las declaraciones de los funcionarios toman especial relevancia, principalmente porque en los videos que se conocieron recientemente se lo escucha al propio ex ministro decir que “necesitamos pre-constituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial”.

28 de septiembre de 2017: qué decía Julio Garro

El intendente de La Plata, que también había participado de la reunión con Villegas en el Banco Provincia, fue otro de los que celebró la detención de Medina. “Uno valora a trabajadores y sindicatos, pero lo que no pude valorar es el exceso, el creerse invencible, el pretender tener siempre la razón”, decía en medios locales.

Sin embargo, lo más llamativo es que en ese momento también reconocía que “por suerte hubo una Justicia que luego de muchísimos años, sin ataduras y sin condicionamientos de la política pudo avanzar. La Justicia trabaja con libertad”. Ineludiblemente, la declaración toma mayor relevancia cuando en los videos que presentó la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia se lo escucha decir a Villegas que “hemos chequeado con la Procuración, con la Fiscalía, con el juez, que eso va a funcionar”, en relación al esquema de armado de causas.

12 de octubre de 2017: el procesamiento al “Pata” Medina

Luego de la detención, la defensa del controvertido dirigente presentó ante el juez un pedido de nulidad de su detención, que fue rechazado. A su vez, Armella firmó el procesamiento con preventiva de Medina.

El procesamiento del "Pata" Medina.

18 de febrero de 2020: Medina deja la cárcel

Después de casi tres años en prisión, fue liberado por decisión de la Cámara Federal de La Plata, que igualmente le otorgó la prisión domiciliaria al tener en cuenta su estado de salud y su edad. Meses después presentó ante la Justicia denuncias contra Macri y Vidal por “persecución política y gremial”.

27 de diciembre de 2021: la denuncia de la AFI

La interventora de la Agencia de Inteligencia, Cristina Caamaño, denunció ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Número 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, la aparición del video en el que se ve a Villegas, los funcionarios, empresarios y ex integrantes de la AFI.

El único de los apuntados que habló públicamente fue el ex ministro de Trabajo, que denunció que las imágenes podrían haber sido adulteradas. También pidió “sinceras disculpas por haber utilizado torpemente una palabra absolutamente inadecuada, que además está lejos de mi forma de sentir, de pensar y actuar”, en relación a la frase sobre su intención de crear una “Gestapo”.

