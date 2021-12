Quién es Marcelo Villegas, el ex funcionario de Vidal que quería "una Gestapo" contra los gremios

El nombre de Marcelo Villegas está en el centro de la polémica luego de que en las últimas horas se conociera un video de 2017 en el que, junto a otros ex funcionarios de la provincia de Buenos Aires, hablaba de una presunta una estrategia judicial para ir contra los gremios y el líder sindical Juan Pablo "Pata" Medina.

"Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría", se escucha decir a Villegas en el video, registrado durante una reunión de la que participan también el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia de PBA; y Juan Pablo Allan, senador provincial, entre otros.

Villegas es abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Laboral y Derecho Laboral Comparado, con experiencia en el área de recursos humanos.

Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2019.

En el ámbito privado trabajó en compañías como Grupo Pérez Companc, Grupo Suez, Walmart, Jumbo y Telecom Argentina, donde fue Director de Capital Humano.

De poca experiencia en la gestión pública, desde 2015 se desempeñó como ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, cargo que ocupó hasta diciembre de 2019.

“Cuando conocí a Marcelo Villegas, con una posición en la vida en la que se podía decir que profesionalmente no le queda más camino que recorrer, y le planteé ser ministro de trabajo me sorprendió con un ‘si, quiero, hacer mi aporte, hacer mi parte y ser parte de esto”, contó Vidal cuando Villegas juró como ministro.

Durante los años siguientes, Villegas protagonizó varios enfrentamientos con trabajadores estatales y en particular con los docentes por las negociaciones salariales.

“Culminando la tarea, despidiéndome de buenas personas y enormes colaboradores. En ellos saludo y abrazo a más de 1300 compañeros de trabajo que me recibieron hace 4 años y me ayudaron a llevar adelante cada día mi tarea. Gracias equipo, gracias @TrabajoPBA”, escribió el ex ministro en diciembre de 2019 en sus redes sociales, al finalizar su gestión bonaerense.

La acusación de la AFI contra ex funcionarios de Vidal

Las imágenes de video donde se escuchan las declaraciones de Villegas contra los sindicalistas son del 15 de junio de 2017, y forman parte de una denuncia que presentó la Agencia Federal de Inteligencia por presunta comisión del delito de acción pública, al impulsar una denuncia penal contra Juan Pablo “El Pata” Medina.

Tres meses después, el extitular de la UOCRA platense fue encarcelado y procesado por asociación ilícita, extorsión reiterada y coacción agravada.

“En dicho material audiovisual podrá observarse la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de diversas personas vinculadas a la práctica sindical, centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata”, dice el escrito.

"Créeme que si yo pudiera tener tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría", dijo Villegas

En el video, además de decir que si pudiera "tener una Gestapo contra los gremios la tendría", declaración que fue repudiada por distintos sectores, el ex funcionario de Trabajo plantea: "El esquema es el siguiente, nosotros necesitamos pre constituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial, esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo que es laboral o desde el punto de vista más que laboral de amenaza se impulsa con testimonios de unas diez personas que nosotros ya estamos trabajando”.

De acuerdo a la denuncia, el ex ministro de la gestión de María Eugenia Vidal les pidió a los reunidos que sus “instituciones” hicieran “presentaciones para darle volumen” a una “instancia judicial” y les aseguró que “hemos chequeado con la Procuración, con la fiscalía, con el juez, que eso va a funcionar”.

