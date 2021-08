El "Pata" Medina deberá volver a prisión por violar la prohibición de realizar actividades gremiales

El ex titular de la UOCRA de La Plata Juan Pablo "Pata" Medina y su hijo Cristian "Puly" Medina deberán regresar a prisión domiciliaria por violar la prohibición de realizar actividades gremiales.

Esta semana, ambos habían intentado recuperar el control del sindicato y llevaron adelante un acto en La Plata. Por eso, el juez Alejandro Esmoris, del Tribunal Oral Federal N° 2 de la capital bonaerense, ordenó este viernes el regreso a prisión domiciliaria de ambos líderes gremiales.

El "Pata" Medina y su hijo están acusados de asociación ilícita, extorsión reiterada y coacción agravada y se les había impuesto para recuperar su libertad ambulatoria varias restricciones, incluyendo una prohibición para llevar adelante actividades gremiales.

El sindicalista había dicho este jueves que no desafió a la Justicia porque "no fue un acto sindical donde participé, no me arrepiento de haber ido".

Asimismo, aseguró: "Yo siempre me voy a poner a disposición de la Justicia".

Por otro lado, se refirió al video en donde un grupo de personas con máscaras y armas de guerra amenazaban de muerte al juez y familiares del mismo si no liberaban a Medina. "No tengo idea de dónde viene esta gente", advirtió.

Y detalló: "Le faltó decir que iban a matar a la abuelita del juez a esta gente, me hace acordar a la serie de Pablo Escobar. Yo como dirigente sindical repudio el accionar de esta gente, porque no es el método como para salir a intimidar a la sociedad y mucho más al Pata Medina, no se los permito, y repudio la amenaza al juez, a la familia del juez. La repudio con toda mi alma, esta gente tiene que ir presa, tienen que investigar de forma inmediata, en ese video no son armas comunes, son armas de guerra, ametralladoras, esta gente impunemente confunde a la sociedad y a la prensa. No me hacen falta esa gente. Tenemos convocatoria propia, natural de los trabajadores".

Por otro lado, reclamó que se investigue porqué el Pata Medina "en la celda número 15 se encontraron micrófonos y cámaras. Al Pata Medina lo espiaron afuera y adentro", dijo, refiriéndose en tercera persona a él mismo.

Y cargó contra el gobierno de Mauricio Macri, gestión bajo la cual comenzó su proceso judicial: "La pandemia empezó con el gobierno de Macri, después vino el Covid-19, pero Macri hizo un desastre. ¿Dónde está la plata del FMI? Pusieron en juego la soberanía de nuestro país".

JD / CP