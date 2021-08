El "Pata" Medina desafió a la Justicia y encabezó un acto de la UOCRA

El ex titular de la UOCRA Juan Pablo "Pata" Medina desafió a la Justicia y encabezó un acto multitudinario en la sede del gremio de la construcción en la capital bonaerense, pese a que tiene prohibido realizar actividad gremial en cualquiera de las seccionales en vistas del juicio oral por extorsión, asociación ilícita y lavado de dinero por el que estaba preso desde 2017.

A tan solo seis meses de haber recuperado la libertad a espera del juicio oral por graves delitos, el ex titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Juan Pablo "Pata" Medina participó de un acto junto a su hijo Cristian "Puly" en la histórica sede del gremio en la avenida 44 de la ciudad bonaerense de La Plata.

"Mi responsabilidad es luchar cada vez mas para buscar la liberación de los trabajadores constructores. La liberación significa trabajo, buen salario y la no explotación de la patronal contra los compañeros y compañeras", destacó el ex gremialista en su discurso ante la Asamblea General de la UOCRA, que se encuentra en medio de una interna por la conducción que enfrenta a los Medina con la Agrupación Blanca y Azul liderada por Iván Tobar.

"Pata" Medina encabezó un multitudinario acto en la UOCRA pese a tener prohibida la actividad gremial por la Justicia.

El ex sindicalista convocó a sus seguidores a través de la cuenta de Facebook de su agrupación, a través de la difusión de un comunicado acompañado por fotos con su hijo. "Vamos a definir los pasos a seguir de nuestro movimiento y donde daremos el tan anhelado paso de sellar la unidad definitiva del movimiento obrero constructor de la región", señaló el escrito en donde se impulsó la conducción del procesado sindicalista y la de su hijo, el apuntado para heredar el poder en el sindicato que cuenta con cinco mil afiliados.

"¿Quieren que siga manejando el timón del barco o no?", arengó el ex gremialista, en clara señal de desacato considerando que la Justicia le prohibió la actividad gremial en la UOCRA, tanto en la seccional de La Plata como en otras seccionales gremiales en vistas del juicio por or extorsión, lavado de dinero y asociación ilícita por el que estuvo preso desde 2017. “Nada, ni nadie podrá detener la voluntad de los trabajadores constructores”, se lee en el comunicado.

El caso del Pata Medina

Cabe recordar que el gremio se encuentra intervenido desde septiembre de 2017, en pleno mandato de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, cuando el Pata Medina y varios de sus familiares fueron detenidos al acusados de graves delitos tras la denuncia de empresarios del sector.

"Todos sabían que para hacer una obra en La Plata había que pagar y el líder de esa mafia era él. En esta Argentina de hoy no sólo los mafiosos salen en libertad sino que hacen marchas reivindicativas", lamentó María Eugenia Vidal en declaraciones televisivas, quien asegura haber combatido durante su mandato tanto a Medina como a otras "mafias" que operaban en la provincia de Buenos Aires.

En tanto, en febrero la Justicia Federal de La Plata le otorgó la excarcelación al Pata Medina por ser población de riesgo en el marco de la pandemia de coronavirus. Desde entonces, el ex gremialista tiene no solo prohibido realizar actividades gremiales sino que tampoco puede salir del país ni contactar o acercarse a los domicilios de las víctimas. También debe presentarse ante la Comisaría cercana a su domicilio una vez por mes hasta que la situación sanitaria lo habilite a concurrir a la sede del tribunal.

En este sentido, y luego de que el procesado e histórico dirigente de la UOCRA "Pata" Medina fuera ampliamente criticado por su participación en el multitudinario acto gremial donde no hubo distanciamiento social ni uso de barbijos, su abogado César Albarracín aseguró en diálogo con TN que su defendido puede participar de actos políticos ya que la Justicia solo le prohibió realizar actividad gremial y que en este caso, en el que encabezó el acto junto a su hijo, "no fue en representación de nadie".

“En este caso hay una limitación muy específica que es esta prohibición de realizar actos sindicales en la Uocra y es por eso que no se ha presentado en ningún cargo y que no ocupa el cargo que tiene y del que está suspendido". Y agregó: "Como cualquier ciudadano puede realizar un acto político o expresarse porque esto no puede estar ni está prohibido bajo ningún punto de vista".

