Victoria Tolosa Paz, dura contra Vidal: "No puede caminar las calles de la Provincia de Buenos Aires"

La precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, manifestó que María Eugenia Vidal "no puede caminar" por el territorio bonaerense por su gestión y la criticó por cerrar escuelas. Además, volvió a chicanear a Diego Santilli por no querer debatir antes de las PASO.

En plena alternancia de visitas a localidades de la provincia de Buenos Aires y los principales canales televisivos de cara a las elecciones, la candidata que bendijo el presidente Alberto Fernández para encabezar la lista de la coalición frentetodista volvió a subir al ring político a los dos precandidatos de la oposición.

"Me da mucha impresión ver una ex gobernadora que con tal de no defender ni siquiera su propia gestión se fue a jugar a la Ciudad el mismo cargo", comenzó diciendo la ex precandidata a intendenta de La Plata en diálogo con Romina Manguel en A24.

Luego, cuestionó su rol como gobernadora del territorio bonaerense durante la gestión de Cambiemos, y arremetió contra su política respecto a la educación y el posicionamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) manifestando recortes en las escuelas.

"Hace esto porque no puede caminar las calles de la Provincia de Buenos Aires. No puede decir que es la abanderada de la educación porque ella cerró escuelas rurales, quiso cerrar escuelas del Delta. Para ella era la tablita del Excel y cumplir con el FMI", criticó.

Chicanas a Diego Santilli y campaña de vacunación

Con la cuenta regresiva de cara a las PASO del 12 de septiembre, Tolosa Paz chicaneó al precandidato a diputado nacional por Juntos por no querer debatir antes de los comicios.

"Ni siquiera se animó a debatir con Facundo Manes. Santilli no quiere debatir porque argumenta que tiene una PASO, si es abierta es abierta, no una interna partidaria", expresó la precandidata del panperonismo en Buenos Aires.

Luego hizo referencia a la campaña de vacunación, la circulación de la variante Delta y la discusión semanal sobre la utilización de las vacunas con fines políticos.

"Tenemos una responsabilidad de tomar la demanda de un pueblo angustiado. Queremos llegar a la inmunidad, la cepa Delta, todo esto genera miedo, pero hay que trasmitir tranquilidad", manifestó.

Además, aclaró que desde el ejecutivo no hay especulaciones políticas con las vacunas. "Jamás hicimos utilización política ni del plan de vacunación ni la distribución de vacunas", defendió.

Fiesta en Olivos y marcha del "Pata Medina" en La Plata

Respecto al OlivosGate, la precandidata platense manifestó que en su recorrida por diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires, sólo una persona le expresó su enojo por la fiesta de Fabiola Yañez y el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos.

"Camino municipios uno atrás de otro, solo una persona en Bahía Blanca me dijo algo. La escuché con mucha atención y entiendo su enojo. Le pedí que entienda el perdón del Presidente", develó.

El "Pata" Medina desafió a la Justicia y encabezó un acto de la UOCRA

Finalmente, se refirió a la convocatoria que llevó adelante el sindicalista Juan Pablo "Pata" Medina en La Plata, que fue excarcelado luego de su condena y tiene prohibido realizar actos gremiales pero se mostró en la sede platense de la UOCRA con centenares de afiliados.

"Se construyen noticias falsas, el acto de La Plata mañana lo va a tener que aclarar. Tiene una excarcelación del tribunal 2, le niegan la posibilidad de actividad gremial. Es finito querer decir que esto es político y no gremial", dijo Tolosa Paz.

La cita de la precandidata del Frente de Todos se relaciona con las palabras de Medina, quien había afirmado que la convocatoria era política y no gremial, impulsada por la "Agrupación Política 22 de Enero" que apoya a Tolosa Paz.

"Eso no es actividad gremial, es apropiarse del espacio público, eso no nos gusta ni es correcto", cerró.