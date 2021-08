López Murphy contra Vidal: "No quiere debatir, cree que la política se hace con marketing y sonrisas"

El precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, se refirió a las próximas PASO 2021 y consideró que “es necesaria” darle una “paliza electoral” al Frente de Todos. Además, le reclamó a María Eugenia Vidal que acepte un debate público antes de las legislativas.

"Con Vidal estamos compitiendo y les guste o no les guste, voy a tratar de ganar. Nosotros vamos a ser mucho más firmes, vamos a tener una actitud muy clara frente al Gobierno", aseveró López Murphy este martes 24 de agosto en diálogo con Viviana Canosa en Viviana con Vos (A24).

Al ser consultado sobre si Vidal quiere debatir o no, el exministro de Economía de la Nación, que competirá contra la lista que lidera la exgobernadora, ironizó que “no quiere debatir nadie porque están convencidos que la política se tiene que hacer con marketing y sonrisas". "Se los he pedido a todos muchas veces. Todo el mundo sabe que el debate es vital porque no hay nada más transparente", insistió.

“Hay que darles una paliza en las urnas"

López Murphy indicó que "si logramos que la señal sea clara, acá va a haber un cambio". "Hay que ir a votar y darles una paliza inolvidable en las urnas", afirmó en referencia al oficialismol.

El exfuncionario nacional de Fernando de la Rúa analizó los últimos resultados electorales. “Le llamo paliza electoral a una derrota marcada en todos los lugares (en los que se presente el oficialismo), y yo creo que ya estuvo ocurriendo”, explicó.

“En Misiones, Jujuy y Salta, salieron cuarto”, dijo López Murphy, aunque cabe aclarar que, en Misiones, el oficialismo salió tercero con el 14,3% de los votos. En el territorio jujeño, quedaron segundo con el 13,51%, mientras que, en el distrito salteño, el Frente de Todos quedó cuarto con el 9,17%.

Encuesta porteña: Vidal duplica los votos de López Murphy y Rubinstein en la interna de Juntos

El economista consideró que “tiene que haber una renovación de nuestro sistema político”, dado que “hay un proceso de agotamiento muy grande", al tiempo que reconoció que tiene "miedo de que el cansancio lleve a la gente a replegarse".

Por ese motivo, López Murphy advirtió que "el Gobierno va a tratar de que vote poca gente”, por lo que “hay que ir a votar masivamente y darles una lección que sea inolvidable”. “Cuanto más voten, peor les va a ir”, opinó.

Por último, añadió que “el voto como premia, castiga, y acá necesitamos un castigo ejemplar, no solo por el episodio de Olivos sino por el pésimo manejo de la pandemia".

CFT/FF