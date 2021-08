A pesar de los intentos de Facundo Manes, Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein de convencer a sus rivales de debatir en la campaña previa a las PASO, Diego Santilli y María Eugenia Vidal se mantienen firmes en su negativa, bajo el argumento de “no hacerle el juego al kirchnerismo”.

La máxima en el mundo político es que quien va ganando en las encuestas suele ser reticente a medirse en un debate, donde tiene más para perder que para ganar y que termina siendo una vidriera preferencial para sus contendientes. Los candidatos del PRO, sin embargo, rechazan esa postura y aseguran que el debate clave será el de las elecciones generales, con los candidatos ya definitivos.

Diego Santilli sigue concentrado en sus recorridas. Esta semana presentó sus propuestas.

“No vemos clima de debate político”, argumentan cerca de "el Colo” Santilli. “Nos parece que después de haber bajado el clima de tensión interna nos perjudicaría”, agregan, para luego concluir: “Ir al debate interno es hacerle el juego al gobierno, van a usarlo para mostrar nuestras diferencias y lo que espera la sociedad es la unidad de cara a la general”.

La primera propuesta de debatir

Quien tiró la primera piedra del debate fue la candidata kirchnerista en la Provincia, Victoria Tolosa Paz. Santilli recogió el guante y celebró “que el kirchnerismo ahora quiera debatir”, pero como era de esperar lo dejó para las elecciones generales. Eso abrió la puerta a una posibilidad de debatir entre los precandidatos de Juntos.

Manes todavía no logra acercarse en las encuestas.

El propio Facundo Manes insistió en que haya debate cuando en redes sociales compartió la invitación que recibieron los precandidatos por parte de la producción de A Dos Voces, del canal TN, donde habitualmente se hacen este tipo de debates. Allí le apuntó directo a su rival interno: “Todavía estamos a tiempo de intercambiar ideas y construir juntos las mejores propuestas para fortalecer a la oposición y salir adelante. Necesitamos escuchar y debatir más, no menos”.

Gracias @todonoticias por la invitación a debatir, la cual acepté inmediatamente. @diegosantilli todavía estamos a tiempo de intercambiar ideas y construir juntos las mejores propuestas para fortalecer a la oposición y salir adelante. Necesitamos escuchar y debatir más, no menos. pic.twitter.com/e5zs95xMvz — Facundo Manes (@ManesF) August 19, 2021

“Tolosa convoca al debate en las PASO para que Facundo y Diego se crucen, ellos (Frente de Todos) no tienen nada para perder”, dicen cerca de Santilli. El argumento que esgrimen es que en Juntos (en Provincia es sin “por el Cambio”) tienen que confluir en las listas de cara a noviembre y ahí “ir a buscar el triunfo”. “Cualquier desprolijidad previa, que nos pueda desperfilar, es funcional a los K”, sostienen.

Y dejan también un mensaje para Manes: “Tenemos que enfocarnos en las recorridas, en caminar, en escuchar, y en proponer una alternativa superadora a los K. Y esto corre tanto para Diego como para Facundo. Tenemos que ir a buscar entre las dos listas el 50% de los votos”.

Este viernes, Vidal sumará a Mauricio Macri a sus recorridas porteñas.

Cerca de Eugenia Vidal tienen el mismo razonamiento. “El debate lo vamos a hacer entre los candidatos, y no entre precandidatos. No tenemos problema de debatir con quienes sean nuestros contrincantes a finales en noviembre, ahí sí participaremos de un debate, ese es un compromiso asumido”, explican desde la campaña de la ex gobernadora. Así, además, buscan desestimar la máxima de que quien va primero en las encuestas le escapa al debate. Según se prevé, la lista encabezada por Vidal será cómoda ganadora en la Ciudad.

Creo en el debate en todas las instancias, es la mejor manera para que los ciudadanos elijan quién debe liderar la oposición en estas elecciones. Te invito @mariuvidal a debatir para que todos escuchen cuáles son nuestras ideas y propuestas para recuperar Argentina. pic.twitter.com/MC0WRXMWhW — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) August 10, 2021

De todas formas, Ricardo López Muprhy y su partido Republicanos Unidos vienen insistiendo con que se habilite ese debate. Hace una semana tuiteó un fragmento de una entrevista donde Vidal aseguraba estar dispuesta a debatir de cara a noviembre y definía a esta parte de la campaña como una etapa “para escuchar a la gente”. “Creo en el debate en todas las instancias, es la mejor manera para que los ciudadanos elijan quién debe liderar la oposición en estas elecciones. Te invito @mariuvidal a debatir para que todos escuchen cuáles son nuestras ideas y propuestas para recuperar Argentina”, tuiteó el economista. Seguramente se quede con las ganas.

