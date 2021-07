El enojo de Roberto Cachanosky con Lopéz Murphy: "Se perdió el valor de la palabra"

Luego de que Republicanos Unidos, el partido que encabeza Ricardo López Murphy, firmara su integración a Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, el exministro de Economía sorprendió con su lista de candidatos, en donde, a pesar de lo que se había anticipado, no figura el economista liberal Roberto Cachanosky.

“Hace dos jueves atrás nos juntamos con Ricardo (López Murphy) en Selquet, donde me reiteró la propuesta y tengo testigos que estaban presentes”, dijo Cachanosky a PERFIL.

En la jornada de ayer, el líder de Republicanos Unidos presentó a parte del equipo que lo acompañará en las PASO: la investigadora Sandra Pitta, el politólogo y especialista en aviación Franco Rinaldi y el empresario y marido de Pampita, Roberto García Moritán.

En tal sentido, el exministro de Economía anunció que encabezará la lista, mientras que Pitta lo acompañará en segundo lugar. Ahora bien, con respecto al tercer lugar, que supuestamente se lo había prometido a Cachanosky, aparece Gustavo Segré, consultor económico, especialista en relaciones internacionales y docente en la Universidad Paulista de Brasil.

Por su lado, Cachanosky señaló que, en diferentes momentos, además de López Murphy, Segré, Alejandro Bongiovanni y Yamil Santoro le propusieron ir tercero en la lista: “Les dije que en principio, sí”.

El descargo de Cachanosky

Sin embargo, explicó que todo eso “fue antes de que se bajase (Patricia) Bullrich”, por lo que “cambió el escenario electoral”. De ese modo, el economista liberal reveló que “comenzaron a cambiar la oferta, diciéndome que no había sido concreta y finalmente me dijeron que no”.





Te equivocás @CarlosMaslaton no me enojo, solo resalto que se perdió el valor de la palabra. Siendo prácticos: si te mienten en el armado de listas, seguro que te van a mentir cuando llegan al gobierno.

Por un puesto en diputados no puedo enojarme. No me quita el sueño https://t.co/FDvwyavqAH — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) July 15, 2021

“Mi punto no es si voy tercero o no, dado que no necesito la banca del Congreso o estar en un partido político para decir lo que pienso. No es un problema de ser o no candidato. El punto es que si en política alguien no cumple la palabra empeñada, cuando llega al poder tampoco la va a cumplir”, esgrimió el economista, al tiempo que consideró que “la lista que lidera López Murphy no tiene nada que ver con las ideas del liberalismo”.

En relación a su candidatura, Cachanosky subrayó que puede presentarse en la Ciudad, dado que es donde nació, o en la Provincia de Buenos Aires porque allí reside. “Estoy evaluando las opciones que tengo, me inclino más por Capital, aunque no descarto la Provincia”, analizó.

Al concluir, indicó que “hay un grupo importante que me sigue”, por lo que “estamos viendo de armar algo, donde yo lideraría la lista para candidato a diputado en la Capital”.