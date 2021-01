Fabio Cuggini lanzó spot electoral propio: "Perón hoy sería liberal"

Ya sumado al espacio liberal de José Luis Espert y Javier Milei, el peluquero Fabio Cuggini reiteró que será candidato en las elecciones legislativas de 2021. Si bien aún no definió para qué cargo se postulará, lanzó su propio espacio al que denominó "Nace una Nueva Política". Duras críticas contra la dirigencia política: "Vinieron a solucionar la dictadura y la empeoraron".

En diálogo con PERFIL, Cuggini se mostró molesto con la clase política tanto del actual Gobierno como de la oposición y lanzó fuertes críticas a ambos sectores: "Todos los políticos son millonarios, la oligarquía es política. Desde que llegó la democracia, los políticos terminaron siendo tan corruptos, ladrones y asesinos por omisión, por la seguridad, igual o pero que los militares. Todos prometen, todos mienten, te obligan a ir a votar para que te estafen".

En ese sentido, se definió como "peronista de Perón, pero Perón se murió". "Todos lo que siguieron el legado, lo hicieron para su propio ombligo. Perón hoy sería liberal. Era un visionario, Perón no combatiría el capital, la fuente de laburo no se combate. Antes los empresarios eran más chupa sangre que ahora, hoy por hoy, necesitamos que los trabajadores trabajen no que vivan del Estado. Este país siempre fue de derecha, nuestros próceres, San Martín. Es muy difícil lavarle la cabeza la gente y convertirnos en un país comunista".

Alerta en Juntos por el Cambio por la consolidación de Espert y Milei

En un tuit en italiano, el empresario manifestó: "Argentinos, ¡de 1983 a 2020! ¡Todos fallaron! ¡Cuggini el candidato! Nace una Nueva Política. Piensa y hazlo". En el mensaje mencionó a políticos de ambos espacios y hasta a medios italianos.

El Papa Francisco, el consultado italiano en Buenos Aires, los medios italianos Il Giornale y La Stampa, Silvio Berlusconi, el presidente Alberto Fernández, la vice Cristina Kirchner, el ex mandatario Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta fueron los mencionados por Cuggini en el tuit con el que relanzó su candidatura política.

El peluquero contó a este medio que aún no se definió a qué puesto ni por qué distrito se postulará: "Soy verticalista, voy a estar a la espera de las órdenes de un espacio que va a dirimir dónde es el mejor puesto mío, es un equipo. Me siento candidato. Lo del video es para mover un poco el avispero, porque veo que nadie está haciendo nada y se vienen tiempos difíciles en Argentina. Es mi primer discurso de campaña".

"Quiero ser candidato. La gente está cansada de la dirigencia política, que se cambien de bando, que nos mientan. Hoy aparece un peluquero, mañana un carnicero, un verdulero, eso es digno. Los políticos son todos insolventes y millonarios, después quieren que la ciudadanía ejemplifique. Vivieron toda su vida de la política. Los grandes corruptos me dan clase de moralidad y honestidad", expresó.

En el mensaje, también sumó un video en el que, con una bandera Argentina flameando a su espalda, manifiesta: "Ciudadanos, desde 1983 al 2020 nos empobrecieron, nos generaron deuda, nos robaron el optimismo y las esperanzas. Hoy, dejemos de soñar, Argentina despierta, viva la patria, viva la democracia, viva la libertad Fabio Cuggini el candidato, Nace la Nueva política".

Espert: "Gobiernan los que lucran con la pobreza"

​​Más frases de Cuggini:

Macri . " Macri es un invento del kirchnerismo . Macri nunca ganó, perdió Cristina . Si yo era el candidato, ganaba yo, la gente estaba cansada del kirchnerimso. Inventaron a Macri. Fue un inepto que no hizo nada bueno, no tuvo capacidad. Hoy la oposición también es cómplice de lo que está pasando. Espero que se junten, porque si les va mal a ellos nos va mal a todos. Todavía están jugando a la política y no se dan cuenta del gran quilombo que hay".

. " . . Si yo era el candidato, ganaba yo, la gente estaba cansada del kirchnerimso. Inventaron a Macri. que no hizo nada bueno, no tuvo capacidad. Hoy la de lo que está pasando. Espero que se junten, porque si les va mal a ellos nos va mal a todos. Todavía que hay". Papa Francisco . "Cómo puede ser que tengamos un Papa que es del mundo, es argentino y nunca vino a la Argentina . Tenemos un Papa que hoy calla y no hace nada. Siento que hace política en esto, está mal. El Papa es una pieza fundamental para unirnos" .

. "Cómo puede ser que tengamos un Papa que es del mundo, es argentino y . Tenemos un Papa que hoy calla y no hace nada. Siento que hace política en esto, está mal. . Espert y Milei . "Sale una línea como la de Espert, Milei, economistas, y tratan de ensuciarlos . La gente está cansada, busca otra salida. Me vinieron a proponer y me gustó la idea. A Milei le tengo mucho respeto. Si supieran la cantidad de chicos , que no quieren emigrar, son chicos de 16 años , que patean el tablero. Hay generaciones nuevas que no quieren escuchar más a los padres y abuelos, están cansados de repetir la misma historia . En algún momento el pueblo va a decir basta, quiere caras nuevas . Me considero un tipo que quiere libertad. Estoy complacido que me hayan abierto una puerta, estoy para sumar, no me caso con nadie".

. "Sale una línea como la de Espert, Milei, economistas, y . La gente está cansada, busca otra salida. Me vinieron a proponer y me gustó la idea. A Milei le tengo mucho respeto. Si supieran la cantidad de , que no quieren emigrar, son , que patean el tablero. Hay que no quieren escuchar más a los padres y abuelos, están . . Me considero un tipo que quiere libertad. Estoy complacido que me hayan abierto una puerta, estoy para sumar, no me caso con nadie". Inseguridad . "Tuve 3 secuestros express, me gatillaron en la cabeza, me da mucha tristeza, siguen mirando para el costado. Es triste todo lo que está pasando".

. "Tuve me da mucha tristeza, siguen mirando para el costado. Es triste todo lo que está pasando". Pobreza. El Himno nacional argentino se llama Cambalache que sigue vigente. Vinieron a solucionar la dictadura y la empeoraron. De Alfonsín a la fecha generaron todos los pobres, los milicos también. En este país no tendría que haber pobres, hay algo que está mal". Fabio Cuggini contó por qué echó a Hebe de Bonafini de su peluquería

Cuggini había sido noticia hace algunas semanas cuando contó que echó a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, de su local porque la referente de derechos humanos insultó a los estadounidenses y el empresario tiene un primo que vivió el atentado a las Torres Gemelas: "Si a vos te tocaron el culo con tu hijo, vos me tocaste el culo con mi familia".

En agosto, también había dejado una fuerte denuncia contra su primo y el presidente Alberto Fernández: "Yo lo denuncié públicamente porque él le corta el Presidente de la Nación y le iban a dar 700 lucas por mes por ser el peluquero del Presidente".

