Roberto Cachanovsky comparó las restricciones con la dictadura de Videla

El economista Roberto Cachanosky comparó las nuevas restricciones que aplicó el Gobierno para frenar la segunda ola de coronavirus con la dictadura y provocó varias respuestas de dirigentes oficialistas. Incluso, pidieron censurar su cuenta de Twitter.

“No recuerdo que con el golpe del 76 hubiese prohibición de circular después de las 0 hs”, fue el tuit de Cachanosky que despertó el enojo de algunos oficialistas. Luego, el economista también compartió que Twitter le avisó de que un usuario lo denunció por ese comentario y pidió que le censuren la cuenta, algo que finalmente la empresa decidió no hacer: "Les dejo por acá el resultado de la denuncia y los pedidos de censura de mi cuenta".

La comparación de Roberto Cachanosky generó al respuesta inmediata del abogado que defiende a Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, el secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky, y el abogado Marcelo Parrilli, con quien cruzó varios mensajes.

"No, lo que hacían era torturar, asesinar, robar bebés, tirar compañeros desde un avión al Río de la Plata, violar compañeras, quedarse con tus bienes, desaparecerte, guardar silencio y no decirte dónde está tu hijo muerto. No había una Pandemia Mundial había dictadura militar", respondió Dalbón.

Mientras que Yasky manifestó: "Había estado de sitio, Roberto. Y también te secuestraban para encerrarte en un centro clandestino de detención, torturarte y tirarte vivo al río. Pensé que con los años solo te ibas a poner más viejo, pero se ve que también te pusiste más pelotudo".

Por su lado, Marcelo Parrilli contestó: "Yo en cambio recuerdo que "desaparecíamos". Claro que eso a vos no te preocupaba porque aplaudías el golpe". "Te recuerdo @RCachanosky algunas medidas "instantáneas" tomadas el 24.3.1976: 1.- Se declaró el Estado de Sitio; 2.- Se definieron como objetivos militares los lugares de trabajo y producción; 3.- Se disolvieron los poderes ejecutivos y legislativos nac. y provinciales; 4.- Se suspendió a los partidos políticos tradicionales y se ilegalizó a los partidos políticos de izquierda; 5.- Se intervinieron todos los sindicatos y las organizaciones obreras; 6.- Se eliminó el derecho de huelga; 7.- Se censuraron la prensa y los medios de comunicación", agregó.

"Yo solo puse que ni en la dictadura prohibieron circular durante 3 semanas. Si Uds. se siente iguales con este decreto inconstitucional es SU problema", respondió Cachanosky, y añadió: "Olvida @parrillimarcelo decir q el estado de sitio de la dictadura prorrogó el del 6 de nov 1974 Declárase en estado de sitio a todo el territorio de la Nación Argentina a partir de la fecha del presente decreto. M. de Perón.- Savino.- Ivanissevich.- López Rega.-Gómez Morales".

En ese sentido, Parrilli manifestó: "El gob. de M.E. Martínez d Perón fue nefasto pero no hay q defender a la dictadura diciendo q "prorrogó" el Estado de Sitio anterior. La Junta tuvo su propio Estado de Sitio pero además, su régimen fue tan criminal, q no le alcanzó con eso y recurrió al terrorismo de Estado".

Y le compartió un video al economista sobre la declaración del estado de Sitio de la dictadura: "Te hago un regalo @RCachanosky que seguramente de hará piantar un lagrimón. Igualmente tendrías que disimular un poco mirá que hay un delito que se llama apología del crimen".

"Así como repudio la tortura, las desapariciones y el robo de bebes de la dictadura, repudio a todos los terroristas que a sangre y fuego quisieron imponer una dictadura. No se hagan los inocentes que los terroristas asesinaron a menores y civiles a mansalva", concluyó Cachanosky.

