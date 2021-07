Ricardo López Murphy vuelve a la arena política. Y comenzó a armar su boleta como candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. El ex ministro de Defensa se prepara para una foto de impacto con Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich mañana, en lo que será la bienvenida oficial a la PASO entre Juntos por el Cambio contra su sello, Republicanos Unidos.

Por estas horas en el búnker del Bulldog en la calle Suipacha los teléfonos comenzaron a sonar como pocas veces. Entre sus asesores cuentan a PERFIL que muchos dirigentes empezaron a ver con buenos ojos su regreso a la política electoral.

Con todo, el acuerdo con Larreta fue establecer un piso del 15% del total de lo que saque esa PASO con Vidal (un 7% total aproximadamente), lo que implicaría que, de alcanzar ese piso, López Murphy ingresaría al Congreso.

La lista de JxC no le es ajena. Con Vidal estuvo en abril de este año dialogando animadamente sobre la coyuntura. En ese momento la pre candidata porteña no había decidido su futuro pero volvió a reencontrarse con el bulldog. Ya se conocían: en 2005 cuando él fue candidato a senador nacional por la Provincia de Buenos Aires (en ese entonces un acuerdo entre su partido, Recrear, y Compromiso por el Cambio de Mauricio Macri), Vidal fue candidata a diputada nacional en el lugar 4 pero no llegó a entrar.

También conoce a Martín Tetaz, el periodista y economista que será segundo en la boleta de JxC por la UCR: fue alumno suyo.

Razones

En este contexto, entre los suyos, López Murphy plantea que tomó la decisión de competir en la PASO de JxC por “la versión filo chavista” que ostenta, según cree, el Gobierno nacional en su política nacional e internacional.

En segundo lugar, porque en los estudios cualitativos de opinión pública que encargó quienes simpatizaban con su figura le reclamaban un frente “amplio” y “no perder el voto”. Aunque se trata de una elección legislativa, la idea de que la dispersión opositora beneficia al oficialismo sigue siendo un tema central. Es más: en esas mediciones surgió que se cuadruplicaba sui intención de voto si jugaba en la PASO con el frente opositor JxC.

“A la Ciudad se le saca el 93% de lo que produce, no ocurre en ningún lugar del mundo”, suele repetir el ex ministro de Economía. En ese contexto, ya le ha compartido tanto a radicales como a Patricia Bullrich que él pretende darle una sustentación económica al sustento jurídico que ya se planteó ante la Corte en el reclamo por la quita de coparticipación federal de forma unilateral de parte del Gobierno nacional.

En abril se convenció totalmente cuando se reunió con Larreta. Tras hablar de temas generales, por supuesto de economía, el jefe de Gobierno le preguntó bajo qué condiciones estaba dispuesto a armar un “súper frente” electoral este año. En ese marco, López Murphy le respondió que necesitaba tres condiciones:

Primero: poder armar su propia lista. “No quiero cargos”, le expresó. Solo su locación de competir y poder garantizarse el mismo piso que si fuera solo sin acuerdo con JxC.

Segundo: que el piso de la PASO no sea imposible. Un 15%, el mismo piso que en 2019, es “cumplible”, cree el bulldog.

Tercero: “libertad de narrativa”, esto es, que pueda tener su propio discurso. En otras palabras: López Murphy no quiere escapar a las críticas que tuvo, oportunamente, sobre el Gobierno de Mauricio Macri.

Con todo, el bulldog imagina una campaña con propuestas, sin críticas a ni a Vidal ni a JxC, pero sí muy duro contra el Gobierno nacional. “Están afectando las instituciones”, desafía. Desde la economía, claro, hasta el manejo de la pandemia serán parte de sus críticas.

Pero además, pretende instalar la idea de que Argentina necesita “una gran reforma estructural completa”. Esto supone una “visión del mundo” que incluye la política internacional, las regulaciones excesivas, la salud, la educación y una explicación a por qué “llevamos 40 años de fracaso y 15 de no creación de empleo”, según plantea ante sus íntimos.

“No es la misma definición que tienen en Juntos por el Cambio. Pero coincidimos en el concepto republicano: una sociedad plural, respetuosa de las reglas”, define.

Nombres

En ese contexto, ya están a la orden del día las negociaciones para la boleta nacional y también la porteña. En la lista de Republicanos Unidos ayer a la noche aceptó ser segunda la investigadora del Conicet, Sandra Pitta, Es parte de este armado también aparece en la nómina es el periodista Gustavo Segré, columnista televisivo y quien vive entre Argentina y Brasil.

También a Roberto Cachanosky le habrían ofrecido el tercer lugar. Fue en un café en Selquet, cuando Cachanosky se comprometió a acompañar al ex ministro de Defensa. “Yo dije que aceptaba cuando Bullrich aún estaba en carrera y no tenía yo chances de entrar. Es decir, apoyé desde el primer momento”, confesó el economista por redes sociales. “El tercer lugar me lo ofrecieron Segré, RLM y Yamil Santoro”, agregó en Twitter.

Yo dije que sí lo acompañaba. RLM me lo pidió en un café en Selquet. Los que tienen que decidir son los que hacen la lista. Todavía no tengo respuesta. La pelota la tienen ellos. @ezequielmauro https://t.co/A9GV4XTK3b — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) July 13, 2021

En el partido del bulldog dan otra versión. “Tiene un perfil similar al de López Murphy, no tenemos claro dónde va a estar”, dijeron a PERFIL en Republicanos Unidos.

De todos modos, Santoro se encamina a ser el primer candidato a legislador porteño.

Paralelamente, hoy López Murphy se tomó un café con Luis Brandoni y el diputado radical Facundo Suárez Lastra. En principio ninguno de los dos sería parte de la boleta, pero en el bar de Juncal y Suipacha, donde se reunieron hoy, hubo coincidencias en el plan que arma el bulldog.