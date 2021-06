Comienza a sentirse el aroma electoral en la Ciudad de Buenos Aires. Ricardo López Murphy lanzó su candidatura a diputado nacional con un spot en el que habla de “un Congreso fuerte” y bajo el lema “Todos tenemos un López”.

Mientras continúa en conversaciones con Juntos por el Cambio con el fin de participar en una primaria, el “bulldog” dará a conocer su primer video de campaña, que difundirá por redes sociales.

En el video, el ex ministro de Defensa y Economía juega con el apellido “López” y la gran cantidad que existen. “En la Argentina todos tenemos un López. Es que son realmente muchos. El que yo conozco, es nieto de inmigrantes, que llegaron con la idea de unión, de un lugar común, de encontrar los mejores de distintos mundos para crear uno nuevo. El López que yo conozco creyó tanto en la educación que se convirtió en profesor de 47 camadas de jóvenes”, plantea el corto publicitario.

Además, plantea una diferencia clave con José López, el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo. “Este es un López que no tiene prontuario, sino un archivo que resiste más de 40 años. Es momento de que la Argentina vuelva a ser un país de ideas y que estas lleguen a dónde se convierten en proyectos”, agrega una voz en off.

López Murphy forma parte de Republicanos Unidos y ha expresado su vocación de ser parte de una PASO con JxC. Para ello, se prepara para competir pero ya le ha planteado al larretismo y a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que su intención es que se dirima una interna con piso relativamente bajo, que le permita jugar con sus candidatos.

Hace 20 días estuvo reunido con Bullrich, a quien le expresó su deseo de participar. La presidenta del PRO lo vio con buenos ojos: hasta compartieron el gabinete de la Alianza hace 10 años. También ha tenido charlas con Larreta.

“Solo falta definir contra quién va a jugar en la interna, si es Bullrich y/o María Eugenia Vidal”, explican cerca del “bulldog”.

Su marca electoral, Republicanos Unidos, cuenta con otras figuras del espacio como el abogado Yamil Santoro, los economistas Fausto Spotorno, Agustín Etchebarne y Manuel Adorni.

