Nace un frente liberal sin Espert ni Milei

Con Ricardo López Murphy y Darío Lopérfido como las caras más conocidas, se presentó en sociedad este lunes un frente de sectores políticos liberales que esperan crecer en sus aspiraciones electorales de cara a 2021. Para eso, no obstante, todavía deberán sumar a José Luis Espert y Javier Milei, las dos figuras más marketineras y con mayor instalación pública según lo que marcan la mayoría de las encuestas. Y ese acuerdo todavía parece lejos de alcanzarse.

Con un discurso contrario al Frente de Todos y Juntos por el Cambio, los dos grandes espacios que polarizan la vida política argentina, este espacio se propone "competir en 2021 para medir fuerzas por fuera de las dos opciones mayoritarias de las últimas elecciones de 2019". Así consta en el documento "Un acuerdo entre republicanos unidos" que presentaron en la tarde de este lunes en el marco del Día Mundial de la Libertad, en el que hacen un diagnóstico de la situación económica y social que vive el país y, a la vez, enumeran una serie de puntos a los que se comprometen. Hablan de integrar sus equipos técnicos para “ofrecer al electorado una plataforma política”, llevar adelante una “fiscalización conjunta en 2021”, armar “mesas provinciales” y presentarse en las PASO para definir candidaturas.

"Tiene mucho olor a Cambiemos, tenemos esas sospechas", aseguran desde Despertar, el partido que lidera el ex candidato presidencial Espert (sacó el 1,5%) y que sumó este año al economista Milei, quien decidió saltar a la política. Creen que está la mano de dirigentes de Juntos por el Cambio para intentar después sumar al nuevo espacio. Lopérfido fue funcionario del PRO en la Ciudad, y López Murphy se estuvo mostrando con dirigentes de JxC en las últimas semanas.

Javier Milei, José Luis Espert y Luis Rosales no son parte del nuevo armado.

“Lo del olor a Cambiemos responde más a su obsesión que a la verdad material de los hechos”, retrucan desde este nuevo espacio, al que denominan Republicanos Unidos. E insisten con que vienen a conformar un espacio alternativo de cara a las elecciones 2021. La única salvedad, que está expresada en el propio documento, plantean que puede darse en los distritos donde se elijan senadores nacionales. Allí, no descartan que se puedan integrar a otro frente “para lograr los mejores resultados del espacio no populista”. Por las dudas, también recuerdan la foto de Espert junto a Horacio Rodríguez Larreta en un entendimiento entre las PASO y las generales del año pasado.

"Hasta último momento se trabajó para que estemos todos juntos y esa puerta sigue abierta", explican desde el nuevo frente. “El espacio liberal republicano tiene que estar unificado”, agregan, a la vez que se lamentan por las chicanas cruzadas. "Dicen que esto tiene olor a Cambiemos pero a ellos les dicen que tienen olor a kirchnerismo. Con sospechas infundadas no se va a construir nunca de manera unificada”, dicen. El razonamiento, sostienen, es que al tratarse de una elección legislativa pueden aprovechar para construir "una tercera vía liberal republicana".

Por otra parte, desde el espacio de Espert y Milei buscan minimizar el evento al decir que no se trata de una alianza de partidos, sino de sectores que “están buscando conformar un nuevo partido”. Sostienen que Recrear, Mejorar, Unidos y Libertario (los cuatros grupos que se juntan a partir de hoy) no tienen la personería efectiva, aunque desde esos partidos replican que en algunos distritos ya la tienen o están próximos a tenerlas. “La diferencia es que los partidos que tenemos y los que vamos a tener son propios, armados con nuestro trabajo y con afiliados genuinos y no alquilados o prestados”, aseveran. Es una chicana directa a Espert, quien en 2019 tuvo que cambiar de partido a último momento porque el que tenía (Unir) se fue con Juntos por el Cambio. Terminó utilizando la personería del partido Unite, de José Bonacci.

En el documento de presentación, los “Republicanos Unidos” aseguran que procuran “contribuir al debate público y a promover la unidad de acción entre aquellos espacios políticos cuya finalidad es el crecimiento a través de las ideas de la libertad y el respeto irrestricto a la división de poderes y los derechos de los ciudadanos consagrados en nuestra Constitución Nacional”. Allí también hacen eje en el cumplimiento del estado de derecho, la propiedad privada y la libre circulación; la división de poderes y su independencia; la baja de impuestos sobre todo para las pymes; y la apertura comercial.

Los referentes políticos de las cuatro fuerzas son, por Recrear, López Murphy y Jorge San Martino; por Uni2, Gustavo Lazzari, Gustavo Semería, Agustín Etchebarne, Gustavo Segré, Miguel Boggiano, Fausto Spotorno; por Mejorar, Lopérfido, Yamil Santoro y el diputado nacional José Luis Patiño (Juntos por el Cambio); y por el Libertario, Agustín Spaccesi (Córdoba).