Milei se lanzó como candidato a las elecciones 2021 de la mano de Espert

El partido "liberal" va tomando forma con el sorprendente anuncio del economista Javier Milei que adelantó que va a ser candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas de 2021 en la lista del ex candidato presidencial José Luis Espert.

"Me voy a meter en la política. Me voy a meter y voy a ir a militar con vos. Como hemos pedido que se vayan todos y no se fue ninguno, que se queden todos porque nos vamos a meter todos y los vamos a sacar a patadas en el culo para volver a reconstruir la Argentina, una Argentina próspera, una Argentina liberal, pujante, una Argentina que vuelva a abrazar los valores de Alberdi y así en 35 años volver a ser la primera potencia mundial. Me voy a meter en política, voy a dar batalla en el barro", expresó en una charla virtual Milei tras la pregunta de Espert, líder del Frente Despertar, si se va a meter en política.

El anuncio de Milei hizo explotar las redes sociales y en Twitter se volvió tendencia con el festejo de los liberales.

Lo vamos a sacar a patadas en el culo



VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/TWSWW67YIU — Javier Milei (@Jmileiii) September 26, 2020

Además, dejó fuertes elogios a Espert: "Tu enorme tarea donde pudiste contra viento y marea, tiros ajenos y propios, basta de tiros dentro de la propia trinchera y hacer foco en el enemigo, esos dos debates los ganaste por escándalo. Hay predicciones tuyas que muestra el desastre que estamos viviendo. No hay 2023 si no tenemos un 2021. Si no construimos una alternativa para 2021, no va a haber 2023 porque nos van a volver a meter en la grieta. Este es el momento porque cada una de las cosas que dijimos se cumplieron".

"Estamos viendo la degradación moral de la política como lo que pasó el otro día con este impresentable que estaba succionando el seno de su novia en plena sesión", agregó..

En la charla, Milei apuntó contra la gestión del gobierno en la pandemia del coronavirus: "Es una cargada. Cuando uno mira el presupuesto, le dedica 0,5% del PBI a la Salud. Durante años nos estafaron con la idea de la salud pública y si no fuera por el sector privado esto colapsaba. Y el punto es que se va a gastar 3,5 puntos en políticas de género, 7 veces más que en Salud en medio de una pandemia".

Espert y Milei, tras el acuerdo de la deuda: "Han enmendado" pero "no es para festejar"

Desde hace tiempo, Milei pregunta la baja del gasto público, disminuir los impuestos y hasta cerrar el Banco Central: "Una reforma del Estado, para poder bajar el gasto público. Eso después te permite disminuir los impuestos". "Por ejemplo, se puede eliminar la obra pública e ir a sistema de iniciativa privada, como Chile, pero eso no lo quieren hacer porque de ahí roban", comentó en una entrevista con el portal Mdzol días atrás.

En cuanto al cepo al dólar, había opinado: "Es una medida inmoral implementada por un gobierno claramente liberticida. Si vos ganás tus ingresos con el fruto de tu trabajo, a título de qué un político o gobernante tiene facultades para restringir el conjunto de bienes que querés comprar".

EuDr