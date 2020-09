Sergio Massa: "Ameri se burló de la gente, lo volvería a echar una y mil veces"

"No me arrepiento de nada, ese diputado se burló de la gente, lo volvería a echar una y mil veces...", dijo este sábado el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en obvia referencia a Juan Emilio Ameri, el legislador del Frente de Todos por Salta que esta semana conmovió el tablero político con una insólita escena sexual en plena sesión por videoconferencia. Sin embargo, Massa rechazó que lo ocurrido con Ameri sirva para justificar los pedidos de Juntos por el Cambio para que se vuelva al sistema de sesiones presenciales, considerando que "el sistema virtual no deja de funcionar por un imbécil".

En diálogo con Marcelo Bonelli en Radio Mitre, Massa contó entretelones de las reuniones y contactos que encabezó apenas producidas esas imágenes de Ameri en pleno zoom, cuando apareció bajando el vestido de su pareja, Celeste Burgos, y besándole un pecho. "Estaba presidiendo la sesión, veo lo que estaba sucediendo en la pantalla con el diputado Ameri y en ese momento me levanto de la presidencia, le pido al vicepresidente que me reemplace, les pido que bajen la conexion del diputado, que lo echen del recinto, convoqué a las autoridades del Frente de Todos, conté lo ocurrido y al volver al recinto les comunique a los diputados que se conformaba la comisión que establece el artículo 188, para su expulsión inmediata", contó Massa.

Quién es Celeste Burgos, la novia del diputado Ameri que protagonizó el escándalo en Diputados

"Estamos en un momento especial de la Argentina en pandemia, tenemos una situación muy difícil de resolver, y no puedo admitir que en un momento de la sesión haya un tipo que haga eso...", agregó, al tiempo que desmintió que la pareja de Ameri haya estado como asesora del diputado en la nómina de la Cámara Baja: "Eso es falso, ella no es asesora y verificamos que tenía sueldo de la Cámara" señaló Massa sobre ese punto que circuló con insistencia la noche del jueves.

Y también desmintió las afirmaciones de los legisladores opositores que incluso votaron en forma negativa o se abstuvieron al momento de aceptar la renuncia de Ameri, indicando que "lo que dijeron de que al no expulsarlo Ameri mantendría su jubilación y esas cosas también es falso: hace tiempo que los diputados aportan a la caja general y se terminaron las jubilaciones de privilegio".

"Cuando me acercaron el teléfono porque el diputado Ameri quría hablarme no lo atendí, avisé que le dijeran que renunciara o lo íbamos a expulsar", reveló Massa, que habló ese tenso jueves con el presidente Alberto Fernández.

Volviendo al tema de las sesiones virtuales, Massa mantuvo su postura a favor de mantener el sistema actual de videoconferencias: "El sistema no funcionaría si los diputados no pudieran hablar, no pudieran expresar sus ideas, no pudieran mandar sus proyectos", pero - insistió- "no deja de funcionar porque un imbécil hace lo que no debe en el recinto, porque lo puede hacer en su casa o arriba de su banca", sostuvo el líder del Frente Renovador.

Admitió, sin embargo, que de acuerdo al régimen acordado con la oposición "cuando un tema por la envergadura o la necesidad de algún bloque deba discutirse de manera presencial se definirá cuál es el ámbito que reúne las mejores condiciones sanitarias para hacerlo". Al respecto precisó que "obviamente, se les exigirá que presenten un hisopado" para esas sesiones presenciales.

Escándalo sexual: así reflejaron los medios internacionales el caso de Juan Ameri

"El trabajo remoto acelera el funcionamiento" del cuerpo legislativo, destacó Massa, a la vez que remarcó el beneficio económico que permitió ese ahorro de costos. "La Cámara se está ahorrando mucho dinero con el sistema remoto: sólo en pasajes, en lo que va de la pandemia se ahorraron 288 millones de pesos, que se están donando al sistema sanitario argentino", indicó el tigrense.

"Yo estaba recontracaliente esa noche, no hay coronita para nadie", manifestó Massa, aunque destacó que "la Argentina se debe un debate sobre la representación política y mejorar la calidad en la representación, porque sino terminan pasando situaciones como estas, en que irresponsables sin ninguna autoridad moral ni ningún compromiso ético terminan generando situaciones que avergüenzan a todos".

Finalmente, señaló que están "congeladas las designaciones y los salarios", contó que "hay un 5 por ciento menos de personal respecto al que había en diciembre, y estoy firmando que se revise el sistema de 'capas' de personal en el ámbito de la Cámara, y se están revisando todo el tema del personal de la Biblioteca del Congreso".

HB