Jaqueado por el escándalo sexual, Juan Ameri presentó su renuncia en Diputados

El diputado nacional Juan Ameri (Frente de Todos-Salta) presentó esta madrugada la renuncia a su banca, tras haber protagonizado una escandalosa escena con su pareja en plena sesión virtual, besándole un pecho y creyendo que se había conrtado la señal de Internet.



"No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió. Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional", dice la nota dirigida por Ameri al tiular del Cuerpo, Sergio Massa, que se conoció esta madrugada cuando la sesión en Diputados todavía no había terminado.

Pasada la 1 de la madrugada el presidente de la Cámara, Massa,habia pedido un cuarto intermedio en la sesión en que se debaten importantes temas acordados para reunirse en privado con los titulares de los bloques parlamentarios: allí se dio a conocer la nota enviada por el diputado salteño y se le daría tratamiento esta misma madrugada.



Según consideraban fuentes de la bancada oficialista, tras el fuerte comunicado del propio Bloque del Frente de Todos, reclamando que "se apliquen todas las normas para que sea sancionado de la manera que corresponda de acuerdo a la gravedad de sus actos", al diputado le quedó escaso margen de maniobra. Incluso desde el Frente de Todos de Salta también surgió una nota dando cuenta de su inmediata expulsión.



"O mandás la renuncia antes de las 12 de la noche o te echamos hoy", habría sido el mensaje que algunos de los referentes del Frente de Todos hicieron hecho llegar a Ameri, según confiaron a la agencia Télam fuentes de ese espacio.

Desde Juntos por el Cambio, sin embargo, se reclamaba que no se tratara esa renuncia, sino que "se reuniera la comisión para tratar el tema y Ameri sea expulsado y no se le permita renunciar".

