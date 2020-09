Ursula Ures Poda y Jairo Straccia

En comunicación con RePerfilAr, Cristian Ritondo, diputado y Presidente del Bloque PRO expresó: “Creo que la reacción del Presidente de la Cámara ha sido la correcta, de solicitar los bloques y aplicar el artículo 188 y la suspensión inmediata del diputado que, de manera indecorosa, estaba participando de una sesión en forma remota”.

El diputado también resaltó que “el acompañamiento de todos los bloques, que esto haya sido por unanimidad, habla que más allá de su pertenencia partidaria, no encontró en su bloque ni en otro lado, algo para cubrir esto”. Y con respecto al diputado Ameri dijo que “no hizo declaraciones públicas. No lo conozco personalmente y nunca he hablado con él”.

“Se procedió a la suspensión hasta que empiece a trabajar la comisión que establece el artículo 188”, detalló Ritondo.

Cristian Ritondo explicó cómo fue la situación en la Cámara y expresó: "no me di cuenta en el momento de lo que sucedía. Uno está de espalda a las cámaras, con lo cual no está mirando permanentemente”. Y agregó que “enseguida empezamos a hablar por los teléfonos, hablamos con el Presidente de la Cámara que tomó una reacción correcta en poco tiempo”.

Ritondo resaltó que “se ha hecho toda una forma a partir de la virtualidad para que los diputados no estemos concentrados de forma presencial. En la banca o dónde sea en la Cámara de Diputados no estás haciendo eso. Me parece que es una falta de respeto para la gente, principalmente para sus compañeros e inclusive para quien estaba hablando en ese momento”.



I. R. A