El polémico antecedente de Ameri, acusado de acosar a una menor

Tras el escándalo que protagonizó este jueves 24 de septiembre el diputado nacional por Salta del Frente de Todos Juan Emilio Ameri, quien fue captado en plena sesión virtual en una escena sexual, por lo que la Cámara de Diputados decidió por unanimidad su suspensión, se conocieron sus polémicos antecedentes y denuncias públicas por acoso sexual. El legislador aseguró que "no tiene denuncias" en su contra y que todo eso es una "fake news".

Ameri, de 47 años y con tres hijas, mantuvo una escena íntima con su pareja mientras estaba en plena sesión virtual. "Le dije a mi pareja 'cómo quedaron las prótesis' y la besé... Creí que no había internet", fue su explicación.

Tras conocerse el escándalo, salieron a la luz los polémicos antecedentes de Ameri sobre acusaciones por acoso sexual, aunque el diputado negó que tenga denuncias y aseguró que fueron "operaciones" y "fake news".

Antes de asumir en 2019 como diputado nacional, se dieron a conocer varias denuncias en su contra por acoso sexual. En una de ellas, trascendieron una serie de conversaciones por WhatsApp supuestamente de una menor con el diputado.

Quien es Juan Emilio Ameri, el diputado del Zoom hot

Según publicó el portal Realpolitik, una cuenta de Facebook publicó conversaciones entre el legislador y una militante, aparentemente de 17 años, que se hicieron virales en Salta.

"Exigimos la respuesta inmediata de las autoridades de su partido Sergio Leavy y José Vilariño, la expulsión. Ameri ya suma en su prontuario decenas de denuncias por acoso, violencia, y maltrato. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, dirigentes y medios nacionales, si los dirigentes locales no hacen eco de las denuncias”, decía el posteo contra Ameri, que según el diputado, fue borrado minutos después de que el mencionado portal lo levantara.

En esa línea, el posteo siguió: "Durante años tuve que callarme, con miedo a que me hagan algo tuve que volverme a mi casa. Pero viendo tantas chicas que salen a contar y expresar los abusos que sufrieron. No puedo quedarme callada viendo en la televisión cómo se premia a un tipo abusador y pedófilo".

Los supuestos chats de Ameri con una menor. Fuente: Realpolitik

“Cuando solo tenia 17 años militaba en la agrupación El Aguante de Salta, mi referente era el señor Juan Emilio Ameri, un tipo asqueroso, machista y acosador de quien en muchas ocasiones tuve que sufrir acosos y insinuaciones aun sabiendo la edad que tenía. Al igual que muchas compañeras que ojalá se animen después de mí y salgan a hablar. El acoso no era solo físico sino también por mensajes de WhatsApp, y ejercía su violencia también mostrando su poder ya que nos insinuaba que si queríamos algo como un plan o lo que fuera debíamos hacer algunos favores”, dice la supuesta denuncia.

Los supuestos chats de Ameri con una menor. Fuente: Realpolitik

“Los referentes del Partido de la Victoria el ‘Oso’ Leavy, que fue candidato a gobernador y ahora senador nacional, y José Villariño, esto lo sabían porque Ameri tiene muchísimas denuncias por acoso, por pegarle a compañeros, por amenaza y por violencia. Pero nunca hicieron nada, lo taparon y lo encubrieron porque ellos son iguales. Este tipo que es un machirulo violento y acosador va a ser diputado nacional, y por eso debemos salir a decir la verdad. Que salga la verdad a la luz, por eso pido que me ayuden a difundirlo a todos los medios del país, a las compañeras, a los derechos humanos, a los militantes y las organizaciones, a los referentes nacionales y sobre todo a la Justicia. Para que ninguna chica vuelva a ser acosada cuando solo quiere militar. Que este mensaje le llegue al presidente (Alberto) Fernández para que hagan algo y no permitan que esta basura violenta represente a los salteños en el Congreso. Ya no debemos quedarnos calladas, tengo miedo que haya represalias por eso pido apoyo, pero no debemos permitir acoso nunca más. ¡Nos ayudemos entre todas!”, cierra supuesta denunciante.

En diálogo con TN, Ameri respondió: "Es falso que tengo denuncias por acoso. Es parte de una operación que me hicieron hace unos años, una fake news que armaron en WhatsApp. A los 10 minutos que levantaron la noticia un portal macrista, la publicación en Facebook desapareció. No tengo ninguna denuncia de acoso ni nada".

Juan Emilio Ameri: "Le dije a mi pareja 'cómo quedaron las prótesis' y la besé... Creí que no había internet"

Mientras el diputado del escándalo lloraba al aire, la periodista Maru Duffard de TN aseguró que "en agosto de 2019, muchas agrupaciones feministas de Salta firmaron un comunicado público repudiando sus actitudes dentro del partido y denunciando que muchas mujeres de barrios populares que militaban en el espacio político renunciaron y denunciaron acoso del diputado".

"Es completamente falso. Una de las grandes características que tienen las organizaciones feministas es que denuncian, denuncian y denuncian. La presidente del Foto de Mujeres por igualdad de oportunidades militan conmigo. Apoyamos a las compañeras que sufren de violencia de género", expresó con la voz entre cortada por las lágrimas.

El diputado fue protagonista de otros escándalos. Daniel Velázquez, integrante de la agrupación Azul y Blanca, lo denunció penalmente por haberlo golpeado como así insultarlo.

Durante el gobierno de Mauricio Macri fue detenido por unas horas por "entorpecer" un operativo de visita presidencial colgando banderas en contra del gobierno nacional, hecho que fue severamente criticado por los movimientos de los derechos humanos

EuDr CP