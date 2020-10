"Parece una comentarista Cristina (Kirchner), pensé que era vicepresidenta", ironizó José Luis Espert al escuchar las declaraciones que realizó la exmandataria respecto a la crisis económica del país. El economista, además, responsabilizó al kirchnerismo por el conflicto en Entre Ríos con la familia Etchevehere y el dirigente social Juan Grabois ya que, según denunció, "hay una decisión de avanzar todo lo que se pueda sobre la propiedad privada".

Cristina Fernández de Kirchner publicó una extensa carta este lunes 26 de octubre, en la que se refirió a la crisis económica y a la suba del dólar, aseguró que existe una "extorsión devaluatoria" en el marco de una "economía bimonetaria" y reconoció que hay "funcionarios o funcionarias que no funcionan".

"El freno a la economía y la incertidumbre generalizada sobre qué va a pasar con nuestra vida son agobiantes. No esta explicado en ningún libro ni hay teoría que lo resuelva. No hay soluciones. Es permanente ensayo y error", agregó CFK.

Además, la exmandataria remarcó la necesidad de "un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad y con ella se puede hacer cualquier cosa menos ignorarla".

"Es una gran ignorante, en general y, en particular, de temas económicos", lanzó Espert, entrevistado en Terapia de Noticias (ciclo que se emite por LN+) y consideró que las propuestas de la exmandataria son "muy ridículas".

"Si necesitamos un acuerdo multisectorial para controlar al dólar, manejar el país y hacer las reformas que hay que hacer para cortar con la decadencia entonces hace falta una fuerza supranacional que nos gobierne. El tema del dólar debería ser una cosa chiquitita", agregó el economista y excandidato presidencial.

Carrió: "¿Por qué Cristina tiene la plata en dólares? Porque no confía en Argentina"

Consultado por el conflicto entre la familia Etchevehere y Grabios, Espert dijo que el líder de la CTEP "debería estar preso si funcionara realmente la Justicia y que este tipo de maniobras no están aisladas, sino que "hay una decisión del kirchnerismo de avanzar todo lo que se pueda sobre la propiedad privada". De todos modos, con ironía, disparó: "Son vagos inútiles. No creo que quieran hacer algo parecido a lo de Venezuela: montar un estado narco-terrorista, eso no".

"Más allá de la letra chica del fallo del juez, acá hay un claro mensaje contra la Sociedad Rural, contra el campo y contra un exministro de Agricultura de (Mauricio) Macri", aseguró en referencia a Luis Etchevehere.

