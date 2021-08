Pandemia y desilusión, un combo explosivo que aleja al ciudadano de las elecciones

La nueva normalidad que trajo la pandemia de coronavirus genera desafíos constantes. Primero fue la reorganización de la vida con el aislamiento, la escolaridad, el trabajo, la producción, entre otros temas. A más de un año y medio del primer contagio, las elecciones parecen ser el siguiente obstáculo a superar. En las tres jornadas electorales que van de 2021, la asistencia a los establecimientos estuvo muy por debajo de lo esperado, y de años anteriores.

“Si mirás desde la elección de Río Cuarto del año pasado, y tenés en cuenta la de Misiones, lo que pasó en Salta no sorprende”, dijo a PERFIL la directora de la consultora Managment & Fit, Mariel Fornoni, para referirse al 64% del padrón que asistió a votar el domingo. “Nosotros decimos que en general en todas las elecciones que se hicieron en pandemia votó entre un 18% y un 20% menos de gente de la que vota habitualmente”, precisó.

El caso del domingo 15 en Salta donde votó el 64,4% del padrón para elegir legisladores provinciales y concejales municipales fue la última evidencia. La misma elección en 2017 había convocado al 74% del padrón. Sobre esta gran ausencia, Fornoni, señaló que ve en las encuestas que “hay una gran apatía por un proceso de elección”. “Lo vemos en los trabajos cualitativos, a la gente cuando les hablás de campaña te dicen que lo único que hay que hacer es la vacunación. Están muy enojados con la dirigencia política”, explicó a PERFIL.

Con un enfoque distinto lo analizó el analista político y consultor Artemio López. Lo primero que señaló, ante la consulta de PERFIL, es que difícilmente estos números sean representativos a nivel nacional. Sin embargo, expresó una preocupación por el vínculo entre la juventud y la política: “No hay un involucramiento en la política de este sector, como sí existía hace una década cuando el kirchnerismo le dio un sistema identitario”. “Falta épica, una convocatoria desde adentro. Últimamente son antisistema, con cierta cuota de rebeldía, los que los convocan”, observó. Aunque sostuvo: “No creo que vaya a terminar siendo ausencia de participación, pero sí falta de interés”.

Si bien el CEO de la consultora Taquion, Sergio Doval, discrepó con López al sostener que “vamos a estar por debajo de la participación normal” en todo el país, ambos analistas coincidieron en que “estamos en un momento de mucha conflictividad”. “No sólo por el miedo a contagiarse, sino que tiene que ver mucho más con la relación con la política y los resultados posteriores al voto”, explicó Doval.

La primera prueba de una elección en pandemia fue el pasado 29 de noviembre en Río Cuarto, Córdoba, donde el candidato del gobernador Juan Schiaretti, Juan Manuel Llamosas fue reelecto como intendente. La participación alcanzó solo al 49,9%, es decir que uno de cada dos no fue a votar. Esto fue un 12% menos de los que participaron de los mismos comicios en 2016.

Al tener en cuenta que esta fue la primera elección durante la pandemia, donde las medidas de aislamiento todavía seguían vigentes en buena parte del país, Fornoni remarcó la contradicción de “obligar a ir a votar cuando no puede ir a trabajar, a estudiar, en algunos casos, no pueden viajar”. Igualmente, resaltó que “se está dando esta baja de participación en todas las elecciones que se hicieron en pandemia”.

Por su parte, Gustavo Córdoba, director de la consultora Zuban, Córdoba y Asociados, habló de “un desacople entre la agenda ciudadana (pobreza, salud, educación) y lo que los gobiernos en líneas generales ofrecen”. “Gobiernos y oposición tienen una enorme dificultad para interpretar el contexto social que vivimos hoy. No estamos muy lejos de lo que pasó en Chile, Colombia o Ecuador. El dilema es hasta cuando la dirigencia va a seguir sin entender”, advirtió. “Gobiernos y oposición tienen una enorme dificultad para interpretar el contexto social que vivimos hoy", Gustavo Córdoba.

El domingo 6 de junio el 63,49% de los registrados en el padrón fue a votar a Misiones por legisladores provinciales, según informó la Dirección General de Seguridad de la Policía de Misiones. Esto reflejó una participación menor a las del 2017, en las que concurrió el 78% de los misioneros en un contexto muy diferente.

“Hoy no se llega a ninguna elección discutiendo dos modelos, si no en un proceso de falta de propuestas y de decadencia. Cuando hay que ir a votar un modelo decadente u otro hace que baje la participación de los sectores más desencantados, que son los que no votan la grieta”, agregó Doval a su análisis.

Como un anticipo de la próxima elección nacional que será el 12 de septiembre planteó, en base a las encuestas que realizan en la consultora Managment & Fit, que puede darse una baja participación, porque “son primarias no vinculantes, que en el caso del oficialismo no define nada en la mayoría de los casos porque son listas únicas”. “Si antes teníamos un 10% que no quería saber nada con encuestas ni con política, hoy subió al 25%”, precisó para justificar el creciente desinterés.

