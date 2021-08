Elecciones en Salta: Sáenz festejó el triunfo, se mostró antigrieta y mandó un mensaje a la Casa Rosada

La provincia de Salta celebró este domingo 15 de agosto las elecciones en las que el oficialismo se terminó imponiendo en la mayoría de los cargos y a través de dos listas diferentes. En esa línea, el gobernador Gustavo Sáenz festejó por partida doble y escribió en sus redes sociales que "en Salta no hay grietas". También mandó un mensaje al ejecutivo nacional: y sostuvo que hay que "ponerse firme cuando los intereses de Salta se ven perjudicados por algunas normas centralistas".

"Nuestro compromiso es trabajar a la par de todos los salteños. Hemos formado un equipo maravilloso. Tenemos en claro hacia donde vamos. Aquí no hay grietas ni resentimientos, acá hay amor por Salta. Encontramos los puntos de encuentro, las cosas que nos unen", sostuvo Sáenz luego de obtener una victoria en los comicios.

En esa línea, se fotografió con el electo senador por la capital, Emiliano Durand, que encabezó la lista de Unidos por Salta y tenía el apoyo de Bettina Romero, la intendenta capitalina. En el mismo territorio pero por la bancada de diputados, se impuso Víctor Lamberto, que formaba parte del frente Gana Salta, también oficialista.

La importancia de ganar la capital reside en que concentra el 60% del padrón. Además, la elección con viento a favor para Sáenz originó que con candidatos en listas diversas el oficialismo se terminó imponiendo.

"Es un orgullo poder decirle al país que en Salta no hay grietas. Nuestra querida provincia hoy no se pintó de amarillo, ni de azul ni de celeste. Se pintó con el poncho salteño, que llevamos en el corazón, para decirle a todo el país que es necesario que trabajemos juntos", sostuvo Sáenz, que se aseguró mantener su capital político en listas variadas y posteriormente, impulsó el discurso de la "no grieta" en la provincia.

En un acto del hotel Alejandro I, ubicado en el centro de la capital provincial, el gobernador aseguró que "Hoy nace un nuevo movimiento en Salta, un movimiento provincial, donde abrimos la puerta, los brazos y el corazón a todos los salteños de bien que quieran acompañarnos para sacar a Salta adelante".

Mensaje al Gobierno Nacional

Envalentonado, Sáenz lució la medalla de la victoria y aseguró que "nunca necesitó ni pidió la bendición de un dirigente nacional" en su carrera política. Torpedo directo a la Casa Rosada.

Sobre esto, expresó que "con la bendición de los salteños y la de Dios, para que podamos salir adelante" bastó para imponerse en los comicios del último domingo.

Además, aseveró que la victoria "no significa acompañar a distintos gobiernos" y aclaró que "la gente elige y hay que respetar a los que fueron elegidos. Acompañarlos, ayudarlos para que nos vaya bien a todos los argentinos, sí, pero también ponerse firme cuando los intereses de Salta se ven perjudicados por algunas normas centralistas".

Qué se votó en Salta

Con el 99,84% de las mesas escrutadas, Unidos por Salta logró el triunfo con el 32,13% de los votos, seguido por Juntos por el Cambio que sumó un 17,48%, Gana Salta, que obtuvo un porcentaje del 11,86%, y el Frente de Todos, que obtuvo un 9,17%.

Dentro de la oferta electoral, en territorio salteño se eligieron 12 senadores y 30 diputados provinciales, 343 concejales, 60 convencionales constituyentes, y además se votó el cargo de intendente de Aguaray, ya que el anterior mandatario está acusado por fraude a la administración pública y robo agravado por el millonario hurto de caños del Gasoducto del NEA.

Encuesta: Juntos supera al Frente de Todos por cuatro puntos en Provincia de Buenos Aires

En ese marco y en la conferencia que brindó en el hotel Alejandro I, el gobernador Sáenz destacó que "fueron los salteños los que determinaron que, de 30 diputados, 20 sean de este frente, de 60 convencionales 38 sean de este frente, y que de 12 senadores 9 sean de este frente", destacó, unificando los espacios Gana Salta y Unidos por Salta".

La elección de los constituyentes, al igual que lo ocurrido en Chile este año, se llevó adelante para renovar la Carta Magna de la provincia.

Bajo porcentaje de votos

Los comicios salteños también dejaron dos datos contundentes que fueron percibidos con el conteo de las boletas: los votos en blanco y la poca asistencia de votantes.

En esa línea, fueron contabilizados un total de 34.323 votos en blanco, lo que suma un porcentaje del 12,1% de los votos que se emitieron.

Por último, del total de 1.052.535 salteños que estaban habilitados para votar, un total del 60,20% de los votos.

GI/GG