"El Pata" Medina rompió el silencio: calificó como "mesa diabólica" el video de la AFI y citó a Mahatma Gandhi

La actual conducción de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) reveló este lunes 27 de diciembre un video del año 2017 donde se ve a entonces funcionarios bonaerenses de María Eugenia Vidal, un intendente e integrantes de la agencia de inteligencia discutiendo el presunto armado de causas judiciales contra líderes sindicales. Juan Pablo "Pata" Medina, uno de los apuntados en ese documento, aseguró "tener miedo" por las imágenes y los dichos que se observan. También citó a Mahatma Gandhi, dijo que la exgobernadora bonaerense es "toda sonrisita" y reveló un supuesto diálogo que tuvo con ella.

El ex presidente de la UOCRA seccional La Plata se refirió a las imágenes donde aparecen, entre otros, el ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires junto a empresarios de la construcción de La Plata, funcionarios de la AFI y el intendente de la ciudad de las diagonales, Julio Garro, hablando de "pre constituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial" contra dirigentes sindicales, entre ellos el propio "Pata" Medina, que fue apresado tres meses después de esa reunión, en septiembre de 2017.

“Esta gente está demostrando en ese video, en esas reuniones, que no tenía límites. Iban mucho más allá de quererle armar una causa al ‘Pata’ Medina, tenían línea bajada de ir por todo, de una manera muy fea, de una manera que a algunas personas les hace tener miedo. Sentí mucho miedo cuando vi este video, por mi familia”, dijo Medina desde su prisión domiciliaria en La Plata en diálogo con con Gustavo Sylvestre por Radio 10.

Además de las conversaciones sobre impulsar causas en la justicia, Villegas tuvo una frase que le valió el repudio de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y que además contemplaba la fiereza con la que estaba dispuesto a avanzar. "Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría", expresó.

“Ayer, por primera vez después de cuatro años y medio que estoy sufriendo y está sufriendo mi familia esta cosa totalmente injusta que inició el gobierno de Macri, por primera vez estaba cansado mentalmente y mi hija me decía ‘tranquilo, papi, porque estás recordando todo lo que te pasó, lo que nos pasó a la familia’. Esto es muy grave, porque es prácticamente una amenaza de muerte y no lo digo por cubrirme yo como ‘Pata’ Medina, sino que lo digo por mi familia”, dijo el sindicalista, acusado por asociación ilícita, extorsión reiterada y coacción agravada.

Las películas de Gandhi

Medina realizó un acto en La Plata en el mes de agosto, algo que tenía prohibido por su condición de presidiario. Sin embargo, el sindicalista aseguró que no hay nada concreto en su contra y culpó a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal por su detención, y sostuvo que "fue todo armado" por una "mesa diabólica".

“Yo voy a esperar tranquilamente, tuve la suerte de mirar algunas películas de Gandhi, que ganó la revolución en paz, ¿por qué el ‘Pata’ Medina no puede ganar esto en paz? Hoy va a presentar todo esto el doctor Albarracín, vamos a pedir dictamen y creo que en 48 horas se tiene que resolver porque para ponerme de nuevo la pulsera tardaron 48 horas”, expresó Medina respecto a su abogado César Medina.

También reveló un encuentro con Villegas mientras este ocupaba su cargo y él comandaba la UOCRA platense. “Por orden del gobierno nacional y provincial paralizaron una autopista y dejaron sin trabajo a 600 trabajadores. Se lo dije y él dijo ‘mirá, Medina, tengo la orden de parar la obra y volverla a retomar en cuatro o cinco meses, tengo la orden del gobierno nacional de investigar qué pasó con el gobierno anterior’”, detalló.

Medina contó también la respuesta a ese supuesto diálogo. "Tenían la orden de investigar al gobierno anterior y mi respuesta fue ‘dejen a la Justicia, usted es ministro, tiene la responsabilidad de generar fuentes de trabajo y hoy deja a trabajadores sin trabajo por un capricho que tienen ustedes’”, recordó.

El tuteo a Vidal

En otro orden, Juan Pablo Medina relató cómo fue el primer encuentro con la entonces gobernadora de Buenos Aires mientras ocupaba el máximo cargo de la UOCRA. “Toda sonrisita, toda sonrisa, ella es así”, comenzó ironizando sobre los gestos de Vidal.

“Cuando yo la conocí, estuve reunido diez minutos con ella. En un momento Vidal me dice ‘Pata, no me diga señora gobernadora, tuteame, decime Eugenia’. Ahora resulta que la que me pidió que la tuteara al mes me decía mafioso y más peligroso que Bin Laden. No llegué a entender en ese momento por qué se apagaron los teléfonos, no me atendían más”, rememoró.

“Me llama la atención que Vidal me dijera que la tuteara con toda esa sonrisita que ella tiene, que demuestra, y al mes pase a ser el tipo más peligroso de la república. Fue todo planificado, todo armado”, cuestionó.

