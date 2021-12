Cristina Kirchner, sobre las "mesas judiciales": "Qué otra prueba necesitará el Poder Judicial"

"De Papá Noel a la Gestapo". Así comenzó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner una serie de mensajes en las redes sociales donde se refirió al video que se conoció de la reunión que encabezaba el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, donde admitía la voluntad política de impulsar una denuncia política contra el sindicalista Juan Pablo “El Pata” Medina.

A través de su cuenta de Twitter, en la cual había manifestado que dos jueces de la Cámara Federal Comodoro Py le habían hecho "un regalito de navidad" a al ex mandatario "(Mauricio) Macri y su pandilla", la ex presidenta habló de la grabación que presentará la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) contra el funcionario de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, a quien se lo decir "si yo pudiera tener una Gestapo para terminar con los gremios, lo haría".

De Papá Noel a la Gestapo. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 27, 2021

"Gestapo: policía secreta de (Adolf) Hitler que utilizaba métodos despiadados para identificar y arrestar a los oponentes políticos y a otros que se rehusaban a ajustarse a las políticas del régimen nazi. Tratándose del gobierno macrista, todo siempre es peor a lo imaginado", explica en una de sus publicaciones.

Luego, Cristina repite la frase de Villegas y aclara el contexto en que se dio: "La reunión de la mesa judicial del 15-06-17, cuyo video fuera puesto a disposición de la justicia por la actual intervención de la AFI", a cargo de Cristina Caamaño. También adjuntó una foto donde indica con flechas quienes son las personas que se encuentran reunidas.

“Si yo pudiera tener una Gestapo, para terminar con todos los gremios, lo haría” Marcelo Villegas, ministro de trabajo de Mariu Vidal en PBA, en la reunión de la mesa judicial del 15-06-17, cuyo video fuera puesto a disposición de la justicia por la actual intervención de la AFI. pic.twitter.com/20kNM3ytc0 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 27, 2021

En el análisis desmenuzado de las imágenes, la vicepresidenta de Alberto Fernández a Sebastián De Stefano y Darío Biorci. Del primero, escribe que fue director de Asuntos Jurídicos de la AFI de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y que "visitó al Juez Carzoglio de Avellaneda, para decirle que “Macri lo quería preso a Pablo Moyano”. En referencia al segundo, señala que en el video "da la bienvenida y presenta a los integrantes de la AFI, o sea él organizó" la reunión.

Esta es la foto en la misma reunión y en la misma mesa de Darío Biorci, cuñado y jefe de gabinete de Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. En el video Biorci da la bienvenida y presenta a los integrantes de la AFI, o sea la que organizó. pic.twitter.com/WnQqBZS37l — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 27, 2021

"Ministro, subsecretario, senador, intendente, empresarios y altísimos funcionarios de la AFI todos sentados en la misma mesa, fotografiados y grabados cuando hablaban de armar causas judiciales, en este caso contra dirigentes gremiales", sostiene.

A continuación, interpeló al Poder Judicial y dijo: "Qué otras pruebas necesitará sobre la existencia de mesas judiciales y asociaciones ilícitas que tuvieron lugar durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal". También expresó que la persecución judicial y el espionaje político que habrían sufrido los opositores a la gestión de Cambiemos "no es un relato partidario".

Qué otras pruebas necesitará el Poder Judicial Argentino sobre la existencia de mesas judiciales y asociaciones ilícitas que tuvieron lugar durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 27, 2021

Por último, relacionó a De Stefano con la decisión emitida por la Cámara Federal, que revocó los procesamientos de Arribas y Majdalani por supuesta "asociación ilícita" en el momento en que estaban a cargo de la agencia de inteligencia.

P/D: Sebastián De Stefano, fue uno de los beneficiados con falta de mérito en el escandaloso fallo sobre el espionaje de la AFI macrista de la Cámara Federal de Comodoro Py firmado por Bertuzzi y Llorens la semana pasada. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 27, 2021

"Fue uno de los beneficiados con falta de mérito en el escandaloso fallo sobre el espionaje de la AFI macrista, firmado por Bertuzzi y Llorens la semana pasada", concluyó en su hilo de mensajes.