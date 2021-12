En las horas en que las miradas apuntaban a Máximo Kirchner por el rechazo opositor del Presupuesto 2022, Cristina Kirchner decidió intervenir. La responsabilidad de no haber aprobado el proyecto era de la oposición y no del malestar que causó el discurso del titular del bloque del Frente de Todos. Este fue el mensaje que la vicepresidenta le transmitió a Alberto Fernández cuando lo llamó el viernes 17 de diciembre. En esa conversación también acordaron encontrarse para discutir sobre los próximos pasos en la renegociación con el Fondo Monetario Internacional.

El discurso de Máximo Kirchner y las voces opositoras sobre el rechazo del presupuesto para el próximo año se replicaban en todos los canales de televisión. El viernes, minutos después de que la sesión finalizara, el argumento de Juntos por el Cambio ganaba espacio y el diputado del Frente de Todos aparecía como responsable del revés que sufrió el oficialismo en el Congreso.

Tras la caída del Presupuesto 2022, el llamado de Cristina Kirchner a Alberto Fernández

Fue en ese momento en el que Cristina Kirchner decidió llamar al Presidente. El oficialismo debía contrarrestar esta versión y apuntar a la oposición, que había dejado al Gobierno horas antes sin presupuesto. El propio bloque de Juntos por el Cambio mostraba diferencias por haber dejado al Gobierno sin presupuesto y hacia ellos había que direccionar la discusión. Tras el llamado, Alberto Fernández ordenó a sus funcionarios defender la figura de Máximo Kirchner y subir a Juntos por el Cambio al ring.

El jefe de Estado también decidió asistir a la asunción de Máximo Kirchner al PJ bonaerense, celebración a la que antes de la sesión que terminó en un fracaso para el oficialismo, no iba a asistir. Fue el propio Alberto Fernández con su presencia en la Quinta de San Vicente quien frenó las discusiones internas.

Este gesto logró descomprimir el vínculo con Cristina Kirchner. Desde este sector apuntaban a la Casa Rosada por el señalamiento de Máximo Kirchner, algo que se buscó desactivar de inmediato.

Encuentro en la Quinta de Olivos

Tanto es así que la Vicepresidenta volvió a la Quinta de Olivos.Esta vez fue para un mano a mano con el Presidente, ya que la última visita había sido para homenajear al ex presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva.

La conversación de este martes giró alrededor del acuerdo con el FMI y la necesidad de avanzar en la gestión sin el Presupuesto. No se ilusionaron demasiado con el informe técnico que el organismo internacional presentará hoy ya que “no se van a auto flagelar ellos mismo”, dicen en la Casa Rosada, pero fueron optimistas ya que evaluaron que serán críticos con respecto al crédito otorgado a la gestión de Mauricio Macri. Desde la Casa Rosada no trascendieron más detalles y desde el entorno de Cristina Kirchner insistieron en que no hablan de reuniones "de carácter privado".

El llamado del viernes entre ambos líderes sirvió para que ambos sectores coordinen los movimientos del fin de semana en el que las internas se acallaron e, incluso, puedan mostrar una estrategia conjunta en el Congreso. Esto quedó reflejado en el tratamiento del proyecto de Bienes Personales, en donde en acuerdo del Poder Ejecutivo, Sergio Massa y Máximo Kirchner lograron la aprobación con modificaciones de un proyecto que la oposición se vio obligada a rechazar, a pesar de que había sido Juntos por el Cambio quien había convocado a sesionar.