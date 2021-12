María Eugenia Vidal contra la reelección indefinida de intendentes: "No puede haber espacio para privilegios"

La diputada nacional María Eugenia Vidal volvió a manifestar su negativa de modificar la ley de reelección de intendentes en la provincia de Buenos Aires y pidió que culmine el espacio para los "privilegios". Sus declaraciones surgen en medio del debate por el tema y un día después de que se conociera la denuncia contra Marcelo Villegas, su ex ministro de Trabajo bonaerense, que apareció ayer en un video que publicó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) donde pide establecer una "Gestapo antisindical" para apresar dirigentes gremiales.

Durante la gestión de Vidal en la provincia de Buenos Aires se limitó por ley la reelección indefinida de los intendentes, con un máximo de dos mandatos. La norma se toma como aplicación desde el 10 de diciembre del 2015 y alcanzaría un segundo mandato consecutivo hasta 2023. Hace semanas se empezó a discutir la posibilidad de cambiar esta legislación, un debate impulsado sobre todo por los mandatarios municipales del Frente de Todos, el radicalismo y el PRO que en dos años deberán dejar sus sillones. Una de las posturas más contundentes en este aspecto fue la de Vidal, artífice de aquella ley que se manifestó en contra de modificarla.

"Este no es un debate más. Este es un debate en el que se define si queremos una democracia con alternancia, o no. Con personas que pueden ejercer el poder por más de 20 años, o no. Con auténtica capacidad de elegir frente a aparatos municipales, o no. En una democracia que nos incluya a todos no puede haber espacio para privilegios", sostuvo Vidal en una columna publicada hoy La Nación sobre este tema.

El miércoles pasado, Vidal, junto a Cristina Ritondo (jefe del bloque PRO en diputados) y algunos legisladores provinciales hicieron publico un comunicado expresando esta postura, lo que no cayó bien en los despachos de los intendentes de la coalición opositora. "Durante décadas, la provincia de Buenos Aires fue gobernada por los mismos, lo que generó y consolidó una serie de privilegios inaceptables", dijo la exmandataria bonaerense este 28 de diciembre, tonificando su opinión de la semana pasada.

Vidal también le dio característica épica a la ley 14.836. "Esto cambió en 2015. Y cambió no por un gobierno, por una persona o por un partido político, sino porque millones de bonaerenses dijeron “basta” a ese sistema que solo se había beneficiado a sí mismo, sin darle respuesta alguna a todos sus problemas", escribió.

Uno de los argumentos de los intendentes manifiesta que con la ley actual y su reglamentación en abril de 2019, los intendentes peronistas y de Juntos por el Cambio tienen la posibilidad de abandonar sus municipios antes de los primeros dos años y regresar para ocho años más, por ejemplo, en 2023. El caso de Martín Insaurralde, hoy jefe de Gabinete de Axel Kicillof, es ejemplo de esto.

"La reelección no es un problema real de los argentinos, sino de los políticos. Como todos sabemos los problemas reales de los argentinos, que no pueden seguir esperando, son la pobreza, la inflación, la inseguridad, el narcotráfico y tantos otros", graficó Vidal, que pidió darle espacio a los jóvenes para participar con "nuevas ideas".

También les envió un mensaje a los legisladores provinciales que decidirán qué hacer con la propuesta de cambiar la ley. "Confío en que en los próximos días los diputados y senadores provinciales que tengan que definir si suman un nuevo mandato o no, para los intendentes elegidos en 2015 y reelectos en 2019, digan NO", subrayó. "Yo digo NO. Si realmente escuchamos a la gente, no hay otra respuesta", cerró la ex gobernadora de Buenos Aires.

Quién es Marcelo Villegas, el ex funcionario de Vidal que quería "una Gestapo" contra los gremios

El video de Marcelo Villegas, ex funcionario de Vidal

El ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires aparece en el video que la AFI hizo público este lunes 27 de diciembre donde se lo ve junto a empresarios de la construcción de La Plata, funcionarios de la AFI y el intendente de la ciudad de las diagonales, Julio Garro, hablando de "pre constituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial" contra dirigentes sindicales, entre ellos Juan Pablo "Pata" Medina, el capataz de la UOCRA que fue detenido tres meses después de esa reunión en 2017.

"Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría", se escucha que dice Villegas en un pasaje del video, dichos que fueron repudiados por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

En el séptimo piso de la sede del Banco Provincia de la calle San Martín 137 de la Ciudad de Buenos Aires, Villegas intenta diagramar los pasos a seguir para llevar adelante un plan. “El esquema es el siguiente, nosotros necesitamos pre constituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial, esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo que es laboral o desde el punto de vista más que laboral de amenaza se impulsa con testimonios de unas diez personas que nosotros ya estamos trabajando”, explica.

Sobre este tema, no hubo ninguna manifestación pública de María Eugenia Vidal sobre los dichos de su ex funcionario bonaerense.

