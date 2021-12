“Esto para mí es un reencuentro. Y elegí que fuera acá, en La Matanza. Quería hacerlo con un equipo de gente que no solo me acompañó cuando en 2013, en la adversidad y sin que nadie me conociera, empecé a caminar esta provincia. Que también estuvo conmigo cuando ganamos y dimos peleas enormes y, lo más importante, me acompañó cuando perdí. Por eso quise venir con Ale (Finocchiaro) y con Cristian (Ritondo), con Alex Campbell, y con Toty (Flores) y con cada uno de ustedes, porque estuvieron en las difíciles, no donde es fácil estar”.

María Eugenia Vidal volvió al conurbano bonaerense en la mañana del jueves 16 a un acto organizado por su ex ministro de Seguridad, y jefe del bloque Frente PRO, Cristian Ritondo, y el ex ministro de Educación, primero bonaerense y después nacional, Alejandro Finocchiaro.

En un acto en Villa Madero, la diputada de Juntos por el Cambio planteó: “Quería también que mi primer encuentro en provincia fuera un encuentro con militantes. Habrá muchos, seguro, con vecinos, en las casas de la gente, escuchando los problemas, pero quería que fuera con ustedes para representar a los miles de militantes que tenemos en la provincia de Buenos Aires y en todo el país que no solo le pusieron el cuerpo a esta elección -y a todas las anteriores-, le pusieron el alma, le pusieron el corazón, que pusieron todo, que no especularon. Y que en un distrito como este, se pusieron al hombro una elección muy difícil para demostrar que acá estábamos, que la derrota no nos había hecho bajar los brazos, que estábamos de pie y teníamos algo mejor que ofrecerle a La Matanza”.

María Eugenia Vidal: "Así no se puede votar, si no hay ninguna modificación estamos rechazando el presupuesto"

“Y quería que fuera en La Matanza, porque muchas veces he dicho que creo que uno hace política donde más hace falta. Y hace falta donde están los que más sufren. Los que sufren la pobreza, los que sufren el maltrato y la indiferencia, los que sufren la mentira y el abandono. Ahí es donde más política tenemos que hacer, donde más tenemos que estar, donde un militante y un dirigente político se prueba a sí mismo. Es en La Matanza donde está la muestra de que podemos ganar la provincia y el país. Porque si alguien está dispuesto a defender sus sueños y a militar en La Matanza entonces todos tenemos que estar dispuestos a defender los sueños y a militar la Argentina. Es acá donde se demuestra el coraje, donde se demuestra el compromiso”, agregó la ex gobernadora.

Luego reconoció a sus compañeros del pequeño escenario: “Por eso quiero felicitar a Toty por esa gran elección y su compromiso histórico, que no empezó ayer ni para una elección ni la siguiente. A Ale, que sueña una Matanza muy distinta a la que vemos y sé que no va a parar hasta conseguirlo; y a Cristian, a quien siempre querés tener al lado en la trinchera”.

A su turno, Ritondo recordó que cada vez que se recorre la provincia se encuentran sellos de la gobernación de Vidal, obras que generaron una mejora para un barrio o un distrito. “Ese es mi mayor reconocimiento -aseguró María Eugenia-. El reconocimiento de aquel que sintió que alguien lo sacaba del olvido, que sintió que había un gobierno que no era indiferente , que no hacía las cosas para la foto, ni para que se lo agradecieran, ni como parte de un acto. Lo hacía porque ese era su trabajo”.

La arenga de Horacio Rodríguez Larreta, el rol de Cristian Ritondo y la sorpresa de Patricia Bullrich: detalles de la cena íntima del PRO

“Esa es la política que tenemos que recuperar. Por eso estoy acá. Para que todos recordemos qué nos hizo hacer política la primera vez. Y no fue por pensar qué cargo nos iba a tocar ni en qué rosca íbamos a estar ni cuántos seguidores en Twitter tendríamos. Nos hizo hacer política la necesidad de hacernos parte de un cambio que hiciera vivir mejor a la gente y la sacara de la tristeza y la resignación. Hacer política para nosotros es dos cosas: es estar y es hacer. Y ese es el trabajo que tenemos por delante en estos dos años”.

“No nos vamos a extrañar más, porque como diputada nacional tengo la responsabilidad y el honor de representar a todos los argentinos y también a los bonaerenses y a los matanceros. Por eso nos vamos a encontrar en la calle, caminando, escuchando, abrazando, sosteniendo y haciendo”, prometió al concluir, según se difundió en un comunicado.

Héctor “Toty” Flores fue el encargado de abrir los discursos de la jornada en la Sociedad de Fomento, de Villa Madero: “Estamos convencidos de que a La Matanza está llegando el cambio. Y desde esa certeza partimos para la próxima etapa que será dura pero vamos a estar en condiciones de ser competitivos para volver a ganar, como los compañeros que estuvieron en la gestión desde el 2015, para transformar la vida de los ciudadanos de la Argentina”.

Por su lado, Finocchiaro enumeró las fuerzas presentes en el encuentro: “Estamos nosotros del PRO, y también hay gente de la Unión Cívica Radical , de la Coalición Cívica, del Movimiento Social por la República, del GEN, del peronismo, de los sectores sindicales. Tenemos a nuestros concejales y consejeros escolares; tenemos a los dirigentes de cada una de las localidades que componen La Matanza; está la Juventud y la agrupación Mujeres PRO. Todo lo que hay acá es coraje, porque hay que ser corajudo para hacer lo que hicimos”. A la hora de mencionar a La Territorial, representada por Alex Campbell, el diputado nacional describió: “Somos todos aquellos que vamos a ser intendentes en el 2023”.

El jefe de la CC dejó al descubierto los roces en Juntos por el Cambio en la estrategia del Presupuesto

“Podría esto ser un brindis de fin de año, pero no es el tono que le quisimos dar, porque lamentablemente en la Argentina no hay mucho para festejar -reconoció Finocchiaro-. Pero lo que estamos haciendo acá es agradecer, reencontrarnos para seguir con la batalla porque no nos damos ni un día de tregua”. Y subrayó: “Reafirmamos nuestro compromiso con cada vecino, estamos cumpliendo con nuestras promesas. Vamos a seguir caminando La Matanza, la provincia y la República Argentina todos los días hasta el 2023. Vamos a ganar en todos esos lugares para transformar frustración por realidad, pasado por futuro. Vamos a dar a cada habitante la posibilidad de ingresar en el siglo XXI y que deje de vivir en condiciones indignas”.

Ritondo también agradeció “el esfuerzo que hicieron en las PASO y las generales luchando siempre contra un aparato enorme poniendo todo. Y los veo trabajando después de las elecciones porque esto no termina. Cuando ambicionamos que el cambio venga para siempre a La Matanza lo hacemos con el trabajo del militante. Y es una gran alegría, un orgullo, volver a recorrer esta provincia con mi jefa política, María Eugenia Vidal.

El jefe del bloque de los diputados nacionales del PRO también trazó un balance de la gestión del Gobierno: “A dos años de la asunción no hizo nada: no concluyen lo que nosotros dejamos en marcha y lo inauguran sin terminar, como la ruta 11; no empiezan ninguna de las obras que se comprometieron a hacer. Creemos en el decir y en el hacer y a ese compromiso lo tomamos también para adelante. Vamos a volver para cambiar La Matanza, la provincia y el país”.

Ese objetivo común también fue mencionado por Alex Campbell, jefe del bloque de diputados bonaerenses: "Junto a María Eugenia, Cristian Ritondo, Alejandro Finocchiaro y todo el gran equipo de Juntos estamos trabajando comprometidos con cada lugar del país. Sabemos que hay mucho trabajo por delante para que podamos hablar de un futuro mejor por eso, pensando en los millones de argentinos que confían en nosotros, es que vamos a seguir defendiendo los valores de trabajo, justicia, seguridad y libertad que representamos”.

Entre otros dirigentes asistieron Roberto Vila, Mirta Ferreira, Silvio Klein, Diego Lobo, Rubén Barabani, Ezequiel De La Rosa, Martín Medrano, entre otros.

ES / ED