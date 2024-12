Este jueves, las dos fracciones de la CTA realizarán un paro y movilización a Plaza de Mayo para rechazar el ajuste impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

Los manifestantes se concentrarán a partir de las once en Diagonal Sur, Diagonal Norte, Avenida de Mayo y confluirán en el acto central a las 13 en Plaza de Mayo. La manifestación también se replicará en otras ciudades del país.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De la convocatoria participarán la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Corriente Federal de los Trabajadores, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Territorios en Lucha, pymes y organizaciones políticas.

El sindicalismo combativo convoca a una marcha federal contra el ajuste en Plaza de Mayo

La manifestación se anunció luego de que Pablo Moyano presentara su renuncia a la conducción de la CGT. Sin embargo, hasta el momento el dirigente camionero no confirmó su participación en la jornada de protesta. Los gremios del transporte tampoco serán parte de la concentración.

Pablo Moyano

La medida fue anunciada como una “Jornada Federal de Lucha Contra el Hambre”. Luego del acto central, los manifestantes se sumarán a la ronda que realizan las Madres de Plaza de Mayo todos los jueves.

“El Gobierno construye una Argentina donde tiende a desaparecer la industria, y lo único que nos queda es la libertad entre pagar las tarifas y tener comida en la mesa. No queremos esa libertad, nosotros queremos un país con Justicia Social. No vamos a soltarle la mano a nadie, no vamos a acostarnos a dormir la siesta con el Gobierno, no vamos a entregar ninguna bandera a los que se creen dueños del país”, advirtió el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.

Andrés Rodríguez: "Moyano padre no se hubiera ido de la CGT"

Por su parte, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, consideró que “sacarle el remedio a los jubilados es violencia, es fortalecer al Estado en su acción persecutoria, por eso aumentan las partidas para inteligencia de la SIDE, que son utilizadas sin dar explicaciones. Si siguen fugando capitales y utilizando la bicicleta financiera, ya sabemos dónde termina esto, que es en la quiebra de la Argentina. Este diciembre los argentinos queremos paz con justicia social y para el pueblo.”

Hugo Godoy

Ambos dirigentes encabezan un proceso para reunificar las dos centrales sindicales que se encuentran divididas desde hace más de una década. En este sentido, Godoy afirmó que “es muy importante transmitir nuestra voluntad de fortalecer la unidad. Convocamos a todas las fuerzas a ser parte de ello no solamente para que podamos destruir esta experiencia de gobierno, sino también para continuar con los esfuerzos de una patria sin hambre, con producción y trabajo, y con propuestas para construir una nueva experiencia que recupere la esperanza de nuestro pueblo”.

MC/fl