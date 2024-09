Hugo Yasky: “Nadie piensa en invertir en un país si se le garantiza simplemente precarización laboral”

Con la reforma laboral ya regularizada, se instauró un debate sobre los beneficios que podría traer, sobre todo a las empresas por el abaratamiento de costos, y hay ciertos cuestionamientos por parte de los trabajadores. Es por eso que para analizar este tema en profundidad, este medio se puso en comunicación con el diputado nacional, Hugo Yasky.

“Lamentablemente, la reforma laboral no va a tener absolutamente ningún impacto sobre el empleo porque el empleo no lo generan los cambios laborales, el empleo lo genera una economía que tenga vitalidad, demanda y que funcione con cierta normalidad”, comentó Hugo Yasky. “Las empresas PyMEs que se están cerrando, por más que tengan esta reforma laboral, no se van a abrir”, agregó.

La reforma laboral significará un abaratamiento de costos para las empresas

Posteriormente, Yasky planteó: “Lo que necesitan las empresas PyMEs es mercado y tarifas que les permitan producir, además de algún tipo de protección, que en el marco de una política muy recesiva que aplica el Gobierno, no se va a gestar”. Luego, manifestó que, “lo que sí va a haber con la reforma laboral es un abaratamiento del costo laboral”.

Se define a la reforma laboral como inconstitucional

“Dentro de unos años vamos a volver a hablar del fracaso de estas políticas y contra lo que el Gobierno estima o prevé, la litigiosidad laboral va a ir en aumento porque muchas de estas medidas violan la Constitución”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Vamos a entrar en un terreno en el que en lugar de decrecer la cantidad de los juicios, va a suceder lo contrario”.

Por otro lado, el diputado señaló: “Hay que ver qué dice la realidad, esta respuesta empíricamente se podrá dilucidar dentro de un tiempo cuando veamos cómo funcionan las cosas, pero es cierto que este blanqueo que hace el Gobierno es un poco extraño”.

“Argentina es un país que siempre tuvo un fuerte atractivo para las inversiones, no somos un país donde no conocemos empresas extranjeras”, expresó Yasky. “La ventaja comparativa que tiene Argentina es la calidad y la formación de su mano de obra, nadie piensa en invertir en un país si se le garantiza simplemente precarización laboral”, finalizó.