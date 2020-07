"Las pruebas están, ahora queremos celeridad", dice el kirchnerismo

“Las pruebas están y son contundentes, ahora queremos que el juez Auge imparta justicia”, dicen en el círculo íntimo de Cristina Kirchner sobre la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata de apartar de la causa de supuesto espionaje ilegal al juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villega y dejarla en manos de Juan Pablo Auge.

Este magistrado ya tenía a cargo otra de las investigaciones por espionaje al Instituto Patria, búnker kirchnerista, durante la gestión del ex presidente, Mauricio Macri. “Confiamos en que pueda avanzar, fue el primero en detener a un ex espía, ahora pedimos celeridad”, dicen desde la defensa de la actual Vicepresidenta. Ague fue quien detuvo al ex agente Alan Ruiz dos semanas atrás.

“La resolución de la Cámara es sólida, justificada, Villena estaba investigando hechos a partir de órdenes que él mismo había dado, o fue engañado para autorizar esas investigaciones, o había sido cómplice, ninguna de las dos cosas le permitían ser Juez de la causa. Por eso pasan la causa al Juez Auge. Distinto es que la causa hubiera ido a Comodoro Py que es más amigable con los involucrados. Esto es un cambio de juzgado para que no se cuestione al Juez por su imparcialidad”, dijo Aníbal Ibarra uno de los abogados de la ex presidenta.

En este sentido, Gregorio Dalbon dijo que el fallo de la Cámara “es impecable. Los abogados que entieden el fallo saben que se podía apartar al juez y nulificar. Sólo apartó. Cuidó la causa, error de las defensas en plantear dicho apartamiento tan cerca del inicio. Esas cuestiones si se plantean más cerca del juicio oral te denotan la causa”. El abogado mediático de Kirchner agregó que “Al juez Auge no le entran balas. Es muy sólido. Villenas jamás hubiera ido por Majdalani. Ahora todo conducirá a las cabezas”.

Cerca de la Vicepresidenta también coincidieron con declaraciones como las de Pablo Moyano, Secretario General de Camioneros. “Quedó demostrado la independencia del Gobierno con la justicia, cambia de jugador. Ojalá que el juez que agarre la causa siga con las mismas ganas que Villena”.