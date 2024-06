Las salidas y los choques de los secretarios de Capital Humano

Desde que pisaron el Ministerio de Capital Humano, el 11 de diciembre de 2023, cada uno de los funcionarios de relevancia que estuvo en la órbita de Sandra Pettovello, ocupando cargos en su cartera o en organismos descentralizados que dependen de ella, lidió con múltiples problemas.

Desde la gestión, con tensión con la funcionaria, hasta el recorte de personal sin poder de decisión. Y con renuncias relevantes.

Con el escándalo del aumento de sueldos de las personas que integran el Poder Ejecutivo en plena agenda, Javier Milei responsabilizó del tema, y echó, al padrino político de Pettovello y quien era su secretario de Trabajo, Omar Yasín. La relación de amistad entre la líder del ministerio y el abogado laboralista nació hace más de 35 años y tiene en común la UCeDé, el partido de Álvaro Alsogaray: en 1989, fue Yasín quien afilió a Pettovello al espacio. Y quedó totalmente golpeado por su salida del Gobierno, a la espera de una defensa por parte de su amiga que nunca llegó.

En la Anses también hubo ruido. Un lugar que originalmente iba a estar conducido por Carolina Píparo, dicho por el Presidente, y que terminó en manos mediante acuerdo político de Osvaldo Giordano, hombre del riñón del exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti y que terminó eyectado tras el fracaso de la ley Bases, cuando su esposa, la diputada nacional Alejandra Torres, votó en contra de artículos del proyecto de ley.

Pero lo cierto es que Pettovello, a quien más de un libertario le achaca un estilo de conducción “obsesivo” y controlador”, capaz de monitorear curriculums y expedientes de funcionarios de bajo rango, que generan que la gestión tenga demoras, nunca estuvo de acuerdo con el nombramiento de Giordano. Y con su salida, logró que Mariano de los Heros, un abogado, alcance la conducción del organismo. De los Heros, en marzo, tuvo que lidiar con la orden de avanzar con 1.200 despidos y todavía empleados del área recuerdan que mandó saludos por el día del trabajador a personal cesanteado vía e-mail.

Pablo de la Torre, de la Secretaria de Niñez terminó fuera con los inconvenientes de la entrega de alimentos. Desde su entorno, hablan de “una cama” de la ministra para ocultar sus problemas de gestión. Y ofrecen un ejemplo: jamás pudo formar el equipo de trabajo que quiso porque las subsecretarías jamás se completaron.

Por último, la secretaría de Educación, con Carlos Torrendell al mando, no estuvo exenta de inconvenientes. Sufrió “el no hay plata” con los gremios de la educación, sin convocatoria a la paritaria nacional, el fin del Fonid y el choque frontal con la comunidad universitaria que terminó con una marcha multitudinaria el pasado 23 de abril. “Sandra no la vio venir”, dicen sobre la actitud de la ministra ante el conflicto, algo que cambió con el correr de las semanas, con encuentros con rectores.