Liberan al único detenido por el "mortero" frente al Congreso

por Aurelio Tomás

Este martes, Daniel Ruiz, trabajador petrolero y militante del PSTU, fue liberado tras pasar un año detenido, acusado de “intimidación pública” y “atentado a la autoridad” durante la protesta contra la reforma previsional. Tras varios rechazos, la Cámara de Casación aceptó su pedido de excarcelación, como ocurrió en otras causas con impacto político. Para Ruiz, que también es candidato del Frente de Izquierda en esta elección, estuvo preso porque querían presionar a Sebastián Romero, el militante de rastas inmortalizado en la imagen con un mortero de pirotecnia. En dos semanas, el 25 de octubre, comenzará el juicio contra Ruiz, los militantes del Partido Obrero Daniel Arakaki y Dimas Ponce, y un dirigente de la UOM Quilmes, todos ellos imputados por lo ocurrido en la Plaza del Congreso el 18 de diciembre de 2017.

—Dijiste que esto fue una extorsión para que delates a Romero. ¿Te mencionaron el tema cuando fuiste detenido? ¿Hubo ofertas para que cuentes algo a cambio de tu libertad?

—El primer día que me detuvieron, gente de civil, que luego me dijo que era de la Policía Federal, me decía: “Es por lo del Congreso, vos sabés dónde está, si das información te vas”. Era todo así, informalmente. Además, en el expediente cada vez que negaban un pedido de excarcelación indicaban: “Está comprobado que Ruiz tiene relación con Romero, porque son de la misma organización”. También usaban su caso para sostener que había peligro de que me diera a la fuga. Era algo que planteaba el juez federal Sergio Torres en cada resolución. Además, creo que el periplo por varios lugares de detención, para terminar en el penal de Marcos Paz, a más de 2 mil kilómetros de mi familia, era una presión para ver si en algún momento me quebraba.

—¿Qué expectativa tenés para el juicio donde estás imputado por atentado contra la autoridad e intimidación pública?

—Vamos a ir a juicio y ellos van a tener que demostrar todas esas cosas. Cada uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero a mí me tuvieron detenido porque yo tenía que ser el que demuestre mi inocencia. Es la nueva doctrina que implementan, pero a eso la gente le dijo que no en las urnas, en las calles y en cada una de las protestas sociales. Esa doctrina ya ha caído y tiene que verse sin dudas esto en el juicio.

—Si gana Alberto Fernández, ¿van a pedirle que indulte a Romero?

—Creo que primero tiene que derogar la reforma previsional, y después rever todo: no solo el indulto para nosotros, sino revisar todo el sistema de prisión preventiva. Hoy en día, el 57% de los presos que están en las cárceles de todo el país está con prisión preventiva, la solución no es más cárceles…

—Hubo críticas por el uso de pirotecnia en una manifestación y debate sobre si existía una intención de dañar a los policías. ¿Cuál es tu posición?

—Entre los 87 policías que declararon en el expediente, ninguno dijo que estuvo lastimado por fuegos artificiales. Si hubiera habido algún herido, lo hubieran tirado a la cancha. Como no lo tienen, solo hay una hipótesis que la Fiscalía… y del juez Torres, quien me tuvo un año preso y fue premiado con un puesto en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.