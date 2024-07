LLA al poder: la suerte de los fieles, el sello a las urnas y los aliados incómodos

Habían pasado siete días del posteo de Victoria Villarruel que terminó de marcar la ruptura entre Javier Milei y su compañera de fórmula. Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, trataba de que el Congreso retomara la actividad, que las disputas internas quedaran de lado y ganarles espacios a los aliados. Por eso, recibió por la mañana a Federico Sturzenegger para coordinar la llegada de la Ley Hojarasca y por la tarde visitó la Casa Rosada.

Varios funcionarios con los que habló coincidían cuando afirmaba que si al Presidente le va mal, a él lo entierran con esta gestión, que su suerte no es distinta a la del jefe de Estado y que si le va bien a Milei, sobrevive él también. Esta es la mayor diferencia entre los más fieles al libertario (entre los que también se anotan Santiago Caputo, Guillermo Francos, Sandra Pettovello y, obvio, Karina Milei) y una vicepresidenta a la que ven con adelantadas aspiraciones políticas más allá de la suerte de este gobierno.

Pero la disputa con Villarruel no es la única que por estas horas distrae al Gobierno. También sobran peleas con los aliados, a quienes necesitan para avanzar en la gestión. A pesar de que se habla más de los desacuerdos con el macrismo, en la Casa Rosada responden que coinciden en el camino a seguir y que allí no hay aún grandes conflictos como con otros socios.

“En la próxima elección cada uno debe conservar su identidad, está claro que La Libertad Avanza no puede no tener su nombre en las boletas y el PRO tampoco. Se va a definir distrito por distrito qué hacer también pensando en sacar la mayor cantidad de legisladores. En una provincia como Entre Ríos o en la Ciudad, que se juegan tres senadores, ¿por qué no ir separados y pensar en dejar tercero al peronismo, quedándonos con todas las bancas?”, adelanta uno de los armadores del espacio libertario.

Para el oficialismo no hay dudas: La Libertad Avanza tiene que estar en todos los cuartos oscuros del país por primera vez, más allá de la boleta presidencial que llevó a Milei a la Rosada. En varias provincias en las que las elecciones se jugaron antes, el sello no se presentó y creen que recién los comicios terminarán de consolidar la creación del partido a cargo de Karina Milei. Por esto, para las legislativas descartan cualquier alianza que los haga cambiar de nombre.

A quienes ya sí miran con total desconfianza es a algunos legisladores de Hacemos Coalición Federal, bloque clave para avanzar con las iniciativas que el Ejecutivo necesita. La disputa por las comisiones renovó esta pelea en la que, de todos modos, por ahora deciden dejar a Miguel Ángel Pichetto de lado y apuntar contra otros como Emilio Monzó y Nicolás Massot.

Al momento de reclamar lugares, el espacio en el que confluyen legisladores de la Coalición Cívica, el socialismo y los cordobeses de Juan Schiaretti, entre otros, marca que tiene 31 diputados. “Parten de un número falso, nunca se inscribieron como interbloque, que traigan un interbloque oficializado y le damos lo que corresponde”, dicen desde LLA. Ahora la disputa es por comisiones bicamerales claves como la de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia encargada de revisar los gastos reservados que la Rosada acaba de ampliar en 100 mil millones de pesos para la nueva SIDE. A Emilio Monzó se le había prometido un lugar pero los libertarios dicen por estas horas que no le corresponde.

También dicen las peores cosas de Monzó, a quien describen como “nervioso” porque le sacaron plata y contratos. Rápidos, recuerdan que bajo su presidencia en la Cámara el catering por diputado contratado a los hermanos Petersen salía 150 dólares, mientras que para el último encargo en el que tuvieron que asegurar tres comidas (almuerzo, merienda y cena) para el tratamiento de la ley Bases desembolsaron 28 mil pesos por cada uno. En la Casa Rosada se preguntan qué va a hacer el diputado el año próximo cuando se venza su mandato. “No tiene lista, a Juntos por el Cambio no puede ir, a nuestro espacio tampoco. ¿Va a volver al peronismo? ¿Van a tener un partido en la provincia con el que intentarán colar algún diputado?”.

Contrasta este mal vínculo con algunos sectores de Hacemos Coalición Federal (aunque funcionó como aliado) con el diálogo institucional que tienen con el peronismo. A pesar de que su presidente es Germán Martínez, dicen que las conversaciones suelen ser con Cecilia Moreau y con Paula Penacca.

Pero la pelea por las comisiones bilaterales puede volver a generar ruidos con la vicepresidenta, que quiere proponer otros nombres de los que suenan en la Rosada. “Si ella arregló algo para la Comisión de Inteligencia, no lo consultó acá”, dicen en un importante despacho de Balcarce 50. Es un mensaje para la vice pero también para cualquiera que busque negociar con ella. La división de poderes no existe.

Aunque Villarruel busca dar la disputa por cerrada y asegura que desde Francia no le hicieron llegar ninguna queja, un dirigente tuvo que negar en La Rural coincidir con la titular del Senado cuando el embajador de ese país, Romain Nadal, se le acercó a preguntarle si pensaba de la misma manera que ella.