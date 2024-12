El ministro de Defensa, Luis Petri, calificó como "vergonzoso" que el el kirchnerismo no se haya pronunciado para pedir la liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino retenido en Venezuela. Pero cuando le preguntaron si el Gobierno podría pedirle a Cristina Kirchner que interceda ante Nicolás Maduro, no lo descartó.

"Lo que llama la atención y es vergonzoso es que, hasta esta hora, el kirchnerismo, que tiene una profusa amistad con Maduro, no ha condenado su dictadura ni el proceso electoral y el fraude. No se ha pronunciado para pedir la liberación del gendarme. Todos los argentinos deberíamos hacer causa común. Tanta amistad que tienen, deberían estar reclamándole la liberación", lanzó el ministro en una entrevista con LN+.

En ese momento le preguntaron: "¿Serían capaces de tener algún contacto con la vicepresidenta para que efectivamente interceda ante Maduro?". Petri respondió: “Vamos a hacer todos los esfuerzos, porque acá no hay partidismos, no hay condicionamientos, no hay banderías. Tenemos que defender a un argentino que, el Presidente lo dijo con todas las letras: ‘Está secuestrado por un dictador’”.

Insistieron con la pregunta concreta: "¿Entonces, podrían hablar con Cristina?" “Pero claro, acá todos los esfuerzos que se puedan hacer... y sabemos que hay una estrecha relación entre el kirchnerismo y Maduro, a tal punto que no se han pronunciado sobre esto, como también fueron extremadamente tibios para pronunciarse sobre el catastrófico fraude que sufrió Venezuela en las últimas elecciones”, contestó el ministro de Defensa.

