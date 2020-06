Lula elogió las medidas de Fernández contra el Covid19 y criticó a Bolsonaro: "Se burla de la tragedia"

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que “el pueblo argentino está más atento que nunca al difícil momento que vive el pueblo de Brasil”, y agradeció un reconocimiento del ex presidente brasileño Luiz Inacio ‘Lula’ de Silva por las acciones adoptadas por el gobierno argentino durante la pandemia por coronavirus.



En un intercambio de mensajes en Twitter, Fernández sostuvo que “el compromiso de unidad” entre la Argentina y Brasil “es inalterable” y además le agradeció al ex mandatario brasileño sus elogios a las medidas de gobierno que se aplicaron en el país para “salvar vidas” durante la pandemia.





En el primer mensaje, Lula señaló: “Cuando veo cuántas vidas se han salvado en Argentina, me duele mucho ver a mi propio país fuera de control, con ministros que no pueden actuar para proteger a nuestro pueblo y un presidente de la República (Jair Bolsonaro) que incluso se burla de la tragedia”.

Quando vejo quantas vidas foram salvas na Argentina, me dói muito ver meu próprio país desgovernado, com ministros incapazes de agir para proteger nosso povo e um presidente da República que chega a fazer piada com a tragédia.