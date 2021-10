Macri: "Procesarme no va a cambiar el resultado electoral"

Tras la suspensión de su declaración indagatoria en el juzgado de Dolores por presunto espionaje a familiares del ARA San Juan, Mauricio Macri retomó ayer la campaña con un viaje a Córdoba, donde se mostró con los candidatos a senador Luis Juez y a diputado, Rodrigo de Loredo. Allí, de buen humor, aprovechó para defenderse: “Creen que con mi procesamiento van a cambiar el resultado electoral”, lanzó en una charla.

Además, el ex presidente brindó una conferencia de prensa en el Anfiteatro municipal de Río Tercero, con los candidatos, a los que se sumó Gustavo Santos, ex ministro de Turismo y titular de la Fundación Pensar local.

“Me siento en casa. Córdoba marca hacia dónde va la Argentina”, comenzó. Luego dijo: “El populismo no puede vivir sin la mentira, es lo contrario a la democracia”.

También estuvo con un grupo de empresarios en la Bolsa de Comercio cordobesa. Allí, en lo que refiere a la causa que tramita en Dolores, Macri dijo: “El miércoles iré a la indagatoria. Por la incompetencia del juez voy a tener que volver a viajar a Dolores, perder todo un día de trabajo, para decirle lo que toda la gente sabe: yo no espié a nadie, jamás he hecho espionaje ilegal, mi gobierno no ha hecho espionaje ilegal, no usé ningún dinero público para hacer una actividad ilícita, jamás tuve documentación sobre los familiares de los tripulantes del ARA San Juan y de ningún otro buque”.

Además, el ex presidente agregó: “Esto es claramente un accionar que delata lo intempestivo que es parte de una campaña electoral. Creen que procesarme va a cambiar en algo el resultado electoral y la decisión que tienen los argentinos de poner un límite al atropello. No hay miedo que les puedan generar hoy a los argentinos porque están abrazando la dignidad y el coraje como nunca antes”.

Y agregó: “El miércoles iremos a decir esto frente a un procesamiento que está escrito porque es tal el disparate de cosas que han sucedido”.

El ex jefe de Estado concluyó: “Es un capítulo más de una persecución que lleva mucho tiempo, ya casi en forma obsesiva”.

En otro tramo de su charla, ya apuntando a las elecciones, dijo que “el 2023 no va a tener nada que ver con el 2015. El único punto en común que vamos a tener es que el Estado nacional va a estar fundido, mucho más fundido que en 2015”.

En ese contexto, si bien sigue sin confirmar que intentará ir por un segundo mandato, al menos ya no lo niega abiertamente como en 2020.

Por otro lado, pensando en el día después de las elecciones, expresó: “El 15 de noviembre tiene que arrancar una etapa en la que todos con mucha humildad asumamos que enfrentamos una situación compleja. Nadie sabe qué va a pasar el 15 de noviembre. El Frente de Todos es una coalición pegada con Plasticola y en descomposición. Juntos por el Cambio va a volver con un poder real, vamos a llegar a un lugar con todas las herramientas para poder cocinar lo que tengamos que cocinar”.

Por otro lado, ante la convocatoria oficial, desechó cualquier posibilidad de un acuerdo con el oficialismo: “¿Cómo hacés un acuerdo con gente que no sea creíble? En el Frente de Todos son todos no creíbles. Han faltado a la verdad semanalmente”.

El juez Bava lo indagará el miércoles que viene

El juez de Dolores, Martín Bava, dispuso que el ex presidente Mauricio Macri se presente a declarar en el marco de la causa en la que se investiga el espionaje a los familiares de las víctimas de la tragedia del Ara San Juan el miércoles próximo a las 12 horas.

La convocatoria se dio luego de que el presidente Alberto Fernández relevara a Macri de la obligación de guardar secreto de Estado en el marco de la ley de inteligencia. Justamente la ausencia de este paso legal clave impidió que el jueves el ex jefe de Estado pueda declarar en ese juzgado.

“En el entendimiento que la solicitud de la defensa del imputado que imposibilitó que presta la declaración indagatoria ante este se hace presumir que el nombrado quiere para ejercer debidamente su defensa aludir a la realización de actividades de inteligencia vinculadas al objeto procesal”, planteó Bava en el escrito en el que convoca a una nueva fecha de indagatoria.

En ese marco, la defensa del creador del PRO solicitó que la audiencia se dé de manera virtual, algo que fue rechazado por el magistrado. A la vez, la defensa del ex presidente se prepara para solicitarle al juez que produzca nuevas pruebas en el marco de la causa.

Por esta causa ya fueron procesados el uno y la dos de la AFI de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, el mismo día que fue citado por primera vez el ex presidente, sin haber estado imputado hasta ese momento.

Por ello, el abogado defensor, el fiscal Pablo Lanusse, había pensado en presentar un escrito y que además Macri se defienda de manera espontánea. En ambos casos la clave sería rechazar las acusaciones, cuestionar la falta de “pruebas concretas” y la presunta “parcialidad” del magistrado. Según la defensa, Bava habría “prejuzgado” y además carecería de competencia para seguir llevando adelante la investigación mientras se desarrollan otra causa conexa en Comodoro Py.

Con todo, Lanusse intentará nuevamente apartar a Bava, a pesar de un fallo de Cámara que lo ratificó al frente de la investigación por el presunto espionaje de parte del entonces Gobierno nacional.