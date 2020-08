Madre de Facundo Astudillo Castro: "No tengo esperanza de encontrar a Facundo con vida"

Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro aseguró: "No tengo esperanza de encontrar a Facundo con vida. Mi corazón de mamá dice que no está con vida", "Recibimos amenazas de la policía, nos dijeron que cuando esto termine ya saben que hacer", "Esta gente cambió los Falcon por las Hilux" y "Pensaron que esta negrita que limpia los baños en una estación de servicio se iba a quedar callada y no iba a pelear por su hijo.

En declaraciones a El Destape Radio, Castro afirmó: "Acá estoy, firme, peleando para encontrar a mi hijo", "Me da mucha impotencia y mucha bronca saber que me dijeron que mi hijo nunca estuvo en esas comisarías y mintieron", "Siguen mintiendo, siguen trabajando y siguen libres", "Los perros encontraron una sandía chiquita de madera, que tiene adentro una vaquita de San Antonio, que le regaló mi mamá hace 10 años a Facundo" y "Es la sandía de Facu, no me caben dudas, y apareció en un lugar que dicen que nunca estuvo".

Asimismo, dijo: "No entiendo porque Berni los sigue defendiendo", "Los medios de Bahía Blanca me acusan de plantar esa prueba pero mi hijo tenía eso en su mochila", "El fiscal Ulpiano Martínez no tiene comunicación conmigo. Nada. No nos escucha", "El fiscal Ulpiano Martínez no nos quiere ayudar a saber la verdad" y "Solo queremos encontrar a Facundo y que se sepa la verdad".

En ese sentido, remarcó: "Nos han puesto muchas trabas. Están ayudando a esta gente para que salgan impunes y no entreguen a Facu", "Facundo estuvo militando desde muy chiquito en Jóvenes por la Memoria. Y que le pase esto es el doble de doloroso", "El gobernador Kicillof me llamó 3 veces, incluso antes que el intendente de Villarino", "El intendente de Villarino es una basura, nos trató de narcotraficantes, prohibió que se suban imágenes de la búsqueda", "A Axel Kicillof lo respeto muchísimo, se ha comunicado 3 veces conmigo", "No sabemos quién es el autor del hecho, pero sí sabemos que están involucrados todos" y “Los que se llevaron a Facundo son tan cómplices como los que se callaron".