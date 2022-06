Malvinas: Santiago Cafiero le pidió al Reino Unido que "no le tenga miedo a la paz"

"Es hora de que el Reino Unido no le tenga miedo a la paz", dijo el canciller Santiago Cafiero ante el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas. A 40 años de la guerra, el funcionario argentino reclamó en Nueva York que se retomen las negociaciones por las Islas Malvinas y pidió que este país deje en la historia “su ejercicio de potencia colonial".

El funcionario llegó el miércoles a Estados Unidos para exigir que el Reino Unido reanude las negociaciones con la Argentina con el objetivo de encontrar una solución pacífica y definitiva a la controversia de soberanía sobre el archipiélago austral.

“Es hora ya de que el Reino Unido escuche a la comunidad internacional y retome las negociaciones para alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía con la República Argentina. Que no le tenga miedo a la paz. Que pierda el temor al diálogo dentro del derecho internacional”, dijo el canciller.

En su discurso, Cafiero detalló que en la actualidad en el mundo “existen todavía 17 situaciones coloniales pendientes de solución, de las cuales 10 involucran al Reino Unido", y "una de ellas es Malvinas". En ese contexto, pidió que "es momento que el Reino Unido deje en las páginas de la historia su ejercicio de potencia colonial" y que "actúe de acuerdo a las resoluciones del organismo del que forma parte incluso como miembro permanente del Consejo de Seguridad.

“Reafirmo aquí que las victorias militares no otorgan derechos. El conflicto de 1982 no alteró la naturaleza de la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, que continúa aún hoy pendiente de negociación y solución”, insistió el funcionario, que se presentó ante la ONU con un pin de las Malvinas Argentinas con los colores de la bandera de nuestro país. El canciller estrenó esta insignia en la Cumbre de las Américas, en donde Alberto Fernández reclamó que en su logo no se había incluido a las Islas Malvinas.

También le habló a la comunidad internacional: “¿Es que hay democracias que valen más que otras? ¿Hay Estados habilitados a incumplir la Carta de la ONU y no leímos la letra chica?, la comunidad internacional debe actuar o será cómplice de la doble moral, de aquellos que son promotores de los valores del multilateralismo en tierra ajena”.

En la jornada previa a la sesión del Comité Especial de Descolonización, Cafiero reclamó al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, que retome las negociaciones por la denominada Cuestión Malvinas, ante lo cual el diplomático portugués se comprometió a emprender esa gestión, tal como lo establece la resolución 37/9 de 1982.

Ambos funcionarios aprovecharon también la reunión para dialogar de diferentes temas de la agenda multilateral. Cafiero transmitió a Guterres el compromiso del gobierno argentino, a través del presidente Alberto Fernández en su rol de titular de la Celac, con un multilateralismo solidario, en el contexto global de la pospandemia y de la actual guerra en Europa a raíz de la invasión rusa en Ucrania.

Cafiero está acompañado en Nueva York, de una amplia comitiva conformada por legisladores del oficialismo y de la oposición; funcionarios de la Cancillería; el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y otros representantes de distintos niveles de gobierno y la sociedad civil.