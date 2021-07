Manes encabeza boleta con Monzó, Stolbizer y la UCR

El neurocientífico Facundo Manes firmó ayer los papeles para, por primera vez, meterse de lleno en la arena electoral como pre candidato a diputado nacional por la UCR en acuerdo con otros dirigentes del PJ no K y el GEN, entre otros.

Había incertidumbre sobre varios nombres de las listas. Por caso, quién sería la mujer que acompañaría a Manes. Al cierre de esta edición se supo que será Danya Tavela, cercana a Martín Lousteau. Su nombre se acopló con un pedido de Manes: que sea alguien que provenga del ámbito educativo y Tavela venía trabajando en la Universidad de Junín.

En tercer lugar se ubica el peronista Emilio Monzó, quien fue de los primeros en firmar su lugar y luego estuvo colaborando en el cierre distrital de legisladores y concejales, junto al diputado nacional Sebastián García de Luca.

El cuarto lugar se reservó para la jefa del GEN, Margarita Stolbizer, quien vuelve a ser candidata, en este caso para regresar a la Cámara baja, lugar que ya conoce como ex legisladora.

En quinto lugar se ubicó un radical que busca renovar su banca, Fabio Quetglas. La boleta se inscribe en un gran acuerdo para reanimar la UCR. Por ello fue clave el apoyo de Lousteau, pensando en poner en valor al centenario partido en su propuesta bonaerense contra el PRO.

Randazzo presentó su lista

El ex ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, estará acompañado por la politóloga y empresaria industrial Carolina Castro en la lista a diputado nacional. Además estará el el ex intendente de General Pueyrredón, Gustavo Pulti; la docente Valeria Iglesias; el ex DT de la Selección Argentina de Karate, Adrián Verdini; la socióloga Julieta Rizzolo; el docente universitario Juan de Dios Cincunegui; la licenciada en Trabajo Social Mariana López; el creador del programa Campeones, Carlos Legnani; entre otras postulaciones.